Певица Ханна снялась для глянца в корсете с народном стиле

Певица Ханна стала лицом нового выпуска журнала ОК!. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ханна позировала в черных брюках и корсете с цветами, отделкой из золота и глубоким декольте. Образ дополнили черные туфли с золотым мысом и перчатки с массивными браслетами. Волосы ей уложили в высокий пучок и выпустили пряди у лица, а также сделали вечерний макияж с акцентом на губах.

Певица Ханна начала сольную карьеру в 2013 году с песни «Я просто твоя». Весной 2014 года она записала в дуэте с Егором Кридом песню «Скромным быть не в моде». Певица является многократным лауреатом премии «Золотой граммофон».

В мае 2024-го Ханна опровергла, что своей музыкальной карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако она не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

В 2015-м Ханна вышла замуж за генерального директора лейбла Black Star Inc. Павла «Пашу» Курьянова. В 2018-м артистка родила дочь Адриану. В 2023-м у них появилась на свет дочь Камилла.