Свадьбы а-ля рюс: как молодожены возвращаются к корням и задают тренды

В свадебной индустрии России тренды сменяются с бешеной скоростью: теперь в моде минимализм и скромное празднование, безалкогольные гулянья и тяга к традициям предков. В регионах Тюменской области свадьбы в стиле хантов, манси, ненцев, татар, русских и представителей других национальностей уже никого не удивляют. Какие тенденции популярны, «ФедералПресс» выяснил у экспертов.

Как заново переосмысливают традиции

«В свадебной сфере много лет нет единого пути развития. Из-за размеров и многонациональности нашей страны здесь одновременно существуют несколько параллельных форматов. Есть национальные свадьбы с устойчивыми традициями, которые практически не меняются десятилетиями», – прокомментировала «ФедералПресс» ситуацию основатель событийного агентства Мария Камфарина.

Отдельный тренд последних сезонов – переосмысление локальной эстетики. Русские, казачьи, деревенские, ремесленные и природные мотивы возвращаются, но уже в современной интерпретации.

«Если пару лет назад был тренд на а-ля рюс, то сейчас это уже не буквальное воспроизведение традиционного оформления, а более аккуратная работа с формой, цветом, фактурой и ассоциациями. Все чаще можно увидеть свадьбы, где культурный код читается, но при этом сам праздник выглядит современно и актуально», – отметила Камфарина.

Русские традиции (каравай, рушник, битье тарелок, снятие фаты и прочее) сегодня чаще воспринимаются как опция, а не как обязательная часть программы. Они сохраняются только в том случае, если действительно имеют значение для семьи, добавила эксперт.

«Ключевым становится смысл: если пара видит смысл в традиции – она остается, если смысла нет – от нее спокойно отказываются», – подчеркнула Мария Камфарина.

В регионах чувствуется тяга к организации тематических свадеб, рассказал «ФедералПресс» ведущий праздничных мероприятий и радиоведущий Евгений Цыганов. Свадебные темы, которые ничем не обусловлены, – морские (если жених не моряк), ковбойские, в стиле фильмов «Великий Гетсби» и «Стиляги» – встречаются все реже и реже, подчеркнул он.

«Зато торжества в народном стиле – русские, армянские, татарские, башкирские, чувашские и многие другие – не просто набирают популярность, а выходят на новый уровень. Вспоминаются обычаи, подчеркивается уважение к корням и предкам, поддерживаются традиции семьи жениха и невесты», – отметил Евгений Цыганов.

Какие свадьбы закатывают зумеры

На свадебный рынок активно выходит новое поколение женихов и невест – зумеры, у которых другое понимание комфорта, формата праздника и уместности тех или иных решений, отмечает Мария Камфарина.

«Они иначе смотрят на сценарий, визуал, традиции, вовлеченность гостей и сами причины, зачем им праздновать свадьбу. Они не оглядываются на мнение окружающих и делают праздник для себя. Все чаще именно от молодого поколения мы слышим запрос на безалкогольную свадьбу, что всего пять–семь лет назад было невозможно себе представить», – заявила Камфарина.

Эксперты отмечают сильное влияние на юных невест свадебных ток-шоу на известных телеканалах. С экранов транслируют, что «на каждой свадьбе обязательно должно быть дорого-богато, ярко-громко и соревновательно-развлекательно», добавил Евгений Цыганов.

Современные свадебные тренды

На свадебном рынке появились новые тренды, которые диктуют время и финансовые возможности молодоженов.

Декор становится менее шаблонным. Растет интерес к персонализированным деталям, необычным формам зон, авторским композициям и решениям, которые связаны с конкретной парой. В тренде не универсальный декор, а декор с характером, отметила Мария Камфарина.

Смещение фокуса с картинки на атмосферу. В центре внимания – ощущение, с которым гости находятся на свадьбе. Поэтому усиливается роль света, музыки, текстур, запахов и тактильных элементов. Во главе угла настроение, которое пара хочет передать гостям в этот день, подчеркнула Камфарина.

Скромные свадьбы. Наиболее вероятно встретить минималистичный микс, отмечает Евгений Цыганов. Пары торжественно расписываются без гостей, выбирают костюм жениха и платье невесты в лаконичном стиле. Заказывают профессиональную фотосессию, камерное торжество в ресторан-баре на пять–шесть человек без развлекательной программы, артистов и ведущего.

«Сейчас свадебный рынок находится в состоянии постоянного движения. Одна из причин – это соцсети и короткий видеоконтент. Тренды сменяются очень быстро: то, что еще недавно считалось актуальным, может устареть буквально за несколько недель», – заключила Мария Камфарина.

По словам эксперта, сценарий все чаще подстраивается под ритм пары и гостей: появляется больше свободы, меньше жесткой привязки к времени. В тренде спокойный ужин без спешки, вечеринка у бассейна или на крыше, открытая территория с активностями и зонами отдыха, которые работают в течение дня.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пары стали экономить на свадьбах из-за конских ценников. Торжества на сотню гостей выходят из моды.