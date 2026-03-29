Дизайнер высказался о русском культурном коде в современной моде

Дизайнер Игорь Гуляев считает, что русский культурный код в современной моде следует воплощать через дворянскую эстетику, а не через лубочные образы платков и матрешек. Таким мнением он поделился с ТАСС, отметив, что интеграция национальных элементов должна быть филигранной, без иронии.

"Я вижу и стараюсь привлечь в образы своей коллекции и девяностые, и нулевые, и что-то из сороковых, из дореволюционной России, потому что мы сегодня говорим о русском коде, и мне хочется, чтобы он зазвучал именно по-русски, не по-крестьянски, а по-дворянски", - сказал он.

Дизайнер пожаловался, что, несмотря на разговоры про культурный код, существует непонимание как его интегрировать.

"Потому что у нас представление что культурный код - это обязательно русский платок, матрешка, хохлома - слепленное как папье-маше. Я хотел бы, чтобы культурный код несли достойно: в правильном крое, в правильной подаче, не смешно, не заигравшись в историю лубка, - считает он, - это должно быть настолько вкусно, настолько правильно. Образно говоря, коромысла и деревянные ложки должны стать ювелирными украшениями, аксессуарами, атрибутикой, которую мы где-то с иронией, где-то наоборот, перефразировав в полотно, перенеся в принты, в орнаменты, вышивки воплотили в красивую историю нашей сказочной, красивой айдентики"

Гуляев подчеркнул, что, при использовании элементов национальной культуры, все должно быть деликатно, тонко, "филигранно и без эротизма".