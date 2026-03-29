Стоит ли использовать криосферы для лица

Криосферы — массажные инструменты для домашнего криомассажа, которые заполонили маркетплейсы. Они бывают двух видов: шары на ручках (стеклянные, металлические с незамерзающим гелем внутри) и силиконовые формы, куда вы заливаете воду или отвар.

© Unsplash

Принцип их работы прост: холод сужает сосуды, затем они рефлекторно расширяются, улучшая микроциркуляцию и лимфоток. Косметолог, остеотерапевт Людмила Елисавецкая помогла разобраться, есть ли от них польза.

Реальные эффекты

При регулярном использовании вы получите:

уменьшение отеков: самый быстрый результат — уходят утренняя припухлость, мешки под глазами, отеки после соленой пищи;

сужение пор: холод временно сужает поры, кожа выглядит более гладкой;

улучшение цвета лица: прилив крови дает легкий румянец, свежесть;

успокоение кожи: помогает снять покраснения и зуд после агрессивных процедур (по рекомендации косметолога).

Важно: эффект временный (несколько часов). С глубокими морщинами, птозом и серьезными проблемами кожи криосферы не справляются.

Чем лучше кубиков льда?

«Криосферы безопаснее: они не прилипают к коже, не текут по рукам, удобно скользят по массажным линиям. Температура стабильна, риск обморожения ниже. Кубик льда может прилипнуть, травмировать капилляры и оставить царапину» — рассказывает косметолог.

Какой тип выбрать?

Стеклянные шары на ручке. Долго держат холод, гладкие, эстетичные. Минус — могут разбиться при падении.

Металлические шары. Не бьются, гипоаллергенны, долго сохраняют холод. Минус — тяжелее, на ощупь холоднее.

Силиконовые формы. Самый бюджетный вариант, можно заливать отвары трав. Минус — менее удобны, быстрее тают.

Людмила:

«Для домашней рутины я рекомендую стеклянные или металлические шары на ручке: они удобнее и безопаснее».

Как использовать, чтобы не навредить

Подготовка. Очистите лицо, нанесите жирный крем или масло — массажер должен скользить, а не тянуть кожу. Сухой массаж недопустим. Охлаждение. Стеклянные/металлические — в морозилку на 1,5-2 часа (или в холодильник на 6 часов для мягкого эффекта). Силиконовые формы заморозьте заранее. Техника. Двигайтесь строго по массажным линиям: от центра подбородка к мочкам ушей, от крыльев носа к ушам, от центра лба к вискам. Движения плавные, без нажима. Время. Не более 5 минут на все лицо. На одной зоне не задерживайтесь дольше 3-5 секунд, чтобы не переохладить ткани. Гигиена. После использования протрите шары антисептиком.

Кому нельзя

Купероз, розацеа — холод может расширить сосудистую сетку.

Герпес в активной стадии — риск распространения инфекции.

Гнойничковые высыпания — холод замедляет созревание.

Холодовая аллергия.

Недавние травмы, открытые раны.

Криосферы — отличный инструмент для быстрого освежения и снятия утренних отеков. Это удобная альтернатива кубикам льда, которая дает временный, но приятный эффект: кожа выглядит более подтянутой, поры сужены, цвет лица свежий.