Пять главных трендов весеннего маникюра

Весна — это единственное время года, когда хочется перемен просто по умолчанию. В весенних трендах 2026 года есть пять направлений, которые реально стоит показывать мастеру. Только то, что сделает ваши руки предметом зависти и комплиментов.

Горошек, который не выглядит наивно

Горошек вернулся. Но не тот круглый, предсказуемый и скучный, а совсем другой: взрослый и графичный. Можно сделать минималистичную точку у кутикулы на молочной базе — выглядит так, будто вы случайно капнули черным лаком, но эта случайность оказалась к месту. Можно поиграть с цветом: красный горох на нюдовом «кошачьем глазе».

Анималистика в «мокром» исполнении

Если раньше леопард был только в бежево-коричневой гамме, то теперь — полная свобода. Золотая подложка под пятнами дает эффект драгоценности. Бордовые и рубиновые оттенки делают принт более статусным и вечерним. А для смелых есть вариант с «кровавым леопардом» — красная база плюс черные пятна.

Отдельный тренд, который пошел с подиумов в народ — принт далматинца. Это идеальная замена классическому горошку для тех, кто хочет чего-то свежего. Белая база и хаотичные черные пятна разного размера выглядят игриво, но стильно. Особенно, если добавить на один ноготь красный акцент.

Мыльные ногти и природные оттенки

«Мыльные ногти» (soap nails) продолжают свое победное шествие. Это эффект идеально чистых, слегка прозрачных, будто светящихся изнутри ногтей. База: молочная, фарфоровая, сливочная, розоватая, как морская раковина.

Звучит скучно? На деле это те самые «дорогие» цвета, которые делают руки ухоженными без лишнего пафоса. Эксперты советуют добавить матовый топ или эффект вельвета — тогда покрытие выглядит особенно тактильно, его хочется трогать.

Пастель с характером

Пастель весной — это обязательно. Но пастель 2026 — это не бледно-розовое нечто. Это вполне себе насыщенные, но приглушенные тона: лавандовое молоко, сливочно-желтый, мятный, персиково-коралловый, небесно-голубой.

Можно добавить чуть-чуть хрома для эффекта «глазированного пончика» (все тот же donut nails, но в новых цветах).

Для тех, кто боится яркости, есть лайфхак: смешайте каплю цветного лака с белым или молочным, и получится тот самый «выцветший на солнце» оттенок, который сейчас в тренде.

Акварельные цветы и флористика

Куда же весной без цветов? Но не рисуйте на ногтях объемные розы с тремя оттенками и лепестками, как в 2010-м. Актуальная флористика: акварель, размытость, невесомость.

Один крошечный бутон, полупрозрачный лепесток, веточка сакуры — все это должно выглядеть так, будто художник случайно коснулся ногтя мокрой кистью. Никакой четкости, никаких жестких контуров. Особенно хорошо такие рисунки смотрятся на пастельной или молочной базе. Можно сделать акцент на одном-двух пальцах, остальные оставить чистыми.

Выбирайте то, что ближе именно вам. Хочется дерзости — берите «мокрый леопард». Хочется нежности — пастель и акварельные цветы. Хочется графики — горошек в минимализме. Весна для того и нужна, чтобы пробовать новое!