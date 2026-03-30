Сестра Ким Кардашьян показала тело на фоне слухов о пластике

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян показала фигуру на фоне слухов о пережитой пластической операции. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость стала героиней новой рекламы бренда одежды для фитнеса Fabletics, снявшись в спортивном бюстгальтере и оверсайз-брюках.

Поклонники обратили внимание, что на животе предпринимательница отсутствовал шрам, который они заметили на ее теле на одном из последних опубликованных в соцсетях снимков. Тогда фанаты заподозрили младшую сестру Ким Кардашьян в пластике, однако она никак не комментировала предположения подписчиков.

В декабре 2025 года Хлои Кардашьян кардинально сменила имидж, отказавшись от длинных волос в пользу стрижки боб и удлиненной челки.