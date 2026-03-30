Ноготки снова сияют: самые модные тренды маникюра этой весны

В этом весеннем сезоне в мире маникюра наблюдается интересный баланс. «Вечерняя Москва» пообщалась с основателем и руководителем академии маникюра Анной Романовой и узнала, какой дизайн ногтей предпочитают сегодня москвички.

Клиенты все чаще стали выбирать дизайн, который выглядит аккуратно и дорого, но при этом имеет какую-нибудь изюминку. Главный тренд сегодня — это, конечно же, индивидуальность. Маникюр становится частью образа и способом самовыражения, поэтому клиенты комбинируют минимализм с дерзкими деталями, чтобы получить свой уникальный дизайн.

С одной стороны, мы видим стремление к минимализму, чистой эстетике, «голые ногти» (без покрытия. — «ВМ»), к маникюру «без маникюра» (тонкое покрытие натурального цвета. — «ВМ»), а с другой — к ярким акцентам и необычным текстурам.

Больше света

Этой весной популярность набирают различные эффекты: хром, голография, ледяной френч и другие. Тренд сезона — втирка, когда на ногтях будто перламутровая глазурь. Такие покрытия дают красивую игру света и выглядят современно.

Время блистать

Постепенно возвращаются объемные элементы, но уже в более деликатном виде. Например, микростразы, маленькие кристаллы или минималистичные декоративные детали, они добавляют акцент, но не перегружают дизайн.

Выбираем нежность

Среди дизайнов этой весной клиенты чаще выбирают светлые и свежие оттенки. Фаворитами стали небесно-голубой, шалфейно-зеленый, нежно-розовый, персиковый и лимонно-желтый.

Нарисуйте полосочку

Еще одним трендом стал минималистичный нейл-арт. К примеру, маленькие точки, небольшие цветы, тонкие линии, аккуратные рисунки. Акцентным при этом можно сделать только один ноготь. Такой маникюр выглядит очень эстетично и подходит практически под любой стиль.

Тихая роскошь

В 2026 году популярны и так называемые milky nails, или мыльный маникюр. Это молочное полупрозрачное покрытие, которое создает эффект ухоженных естественных ногтей и хорошо вписывается в тренд тихой роскоши.

Удобство прежде всего

Если говорить о формах, то сейчас чаще всего выбирают миндаль, мягкий квадрат и короткую овальную форму, потому что они выглядят максимально натурально и удобны в повседневной жизни. Четкий квадрат стали выбирать реже.

И ноги в порядок привести

Скоро наступит летний сезон, а значит, модницы начнут делать не только маникюр, но и педикюр. И здесь есть свои модные тренды.

В жару кожа ног подвергается воздействию солнца. Популярность набирают органические лаки на водной основе. Еще красиво будет смотреться совмещение текстур: можно сделать весь ноготь глянцевым, а край — матовым, как всем известный френч.

Для любительниц ярких оттенков есть хорошая новость: в моду возвращаются градиент и омбре.

Особенным хитом этого сезона стали «хромированные» ногти — на них наносится зеркальное покрытие, отчего они ярко светятся на солнце.

Конечно, нельзя не упомянуть оттенок, который недавно взорвал соцсети: сливочное масло.

Многие девушки делают выбор в пользу здоровья и ухода, поэтому или совсем отказываются от покрытия, или делают его полупрозрачным.

Кстати, на полках мастеров появляются и обычные лаки, несмотря на популярность гелевых. Теперь они качественнее, держатся дольше, чем раньше.

Новый ГОСТ, который будет применяться для маникюра и педикюра, вступит в силу 30 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла, что изменится в индустрии ногтевого сервиса и как это повлияет на стоимость услуг.