Анджелина Джоли вышла в свет в платье и красной помадой

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на публике в платье на запах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

50-летняя Анджелина Джоли стала гостьей закрытого мероприятия дизайнера Тома Форда в Шанхае, Китай. Актриса позировала перед фотографами в белом платье на запах. Артистка вышла в свет с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и красной помадой.

В конце января возникли слухи об отношениях Анджелины Джоли и Луи Гарреля. Издание The Plaуlist сообщило, что актеры начали отношения после съемок в фильме «Кутюр», в котором исполнили главные роли. Однако сами знаменитости никак не комментировали сплетни.

Недавно инсайдеры из окружения актрисы рассказали изданию TMZ, что она ужинала вместе с Луи Гаррелем. Однако, по словам источников, знаменитостей связывают только дружеские отношения. Также отмечается, что у актеров много общих знакомых.

Собеседники таблоида добавили, что у Анджелины Джоли не было романов после развода с артистом Брэдом Питтом и она сосредоточена на воспитании детей.