Джиджи Хадид поделилась фото в бикини

Супермодель Джиджи Хадид снялась в купальнике. Знаменитость разместила фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиджи Хадид показала бекстэйдж со своей недавней съемки. Модель сидела перед зеркалом, пока ей делали укладку. Звезда подиумов была запечатлена с макияжем в естественном стиле. Манекенщица позировала в черном лифе бикини, серых трикотажных брюках и белом халате.

Несколько недель назад Джиджи Хадид снялась в рекламе собственного бренда Guest in Residence. Супермодель примерила зеленый лиф бикини, который сочетала с кардиганом и молочной облегающей макси-юбкой. Манекенщица добавила к образу солнцезащитные очки, кольцо и колье из ракушек. Звезда подиумов позировала с распущенными волосами, украшенными цветком, и макияжем в естественном стиле.

До этого Джиджи Хадид стала героиней нового выпуска журнала Love. 30-летняя супермодель была запечатлена на обложке без головы. Манекенщица позировала в белой прозрачной блузе в горошек с черным бантом, желтой юбке-карандаш с разрезом и босоножках на каблуках.