Россиянам рассказали, как отличить премиальную кожу от аналогов

Натуральная фактура помогает отличить премиальную кожу от аналогов. Об этом «Газете.Ru» рассказала фэшн-эксперт и арт-директор французского бренда «Michel Kataná» Наталья Семенова.

© Unsplash

«В производстве высокого класса используется полнослойная или верхний слой кожи (full-grain и top-grain), где сохраняется естественный рисунок волокна. Такая поверхность не маскируется плотным покрытием, а остается живой. Она мягко и по-разному реагирует на свет, преломление под разными углами, имеет естественную матовость, тактильную облегающую мягкость и теплоту. При прикосновении ощущается структура материала. Именно сохраненная натуральная фактура отличает премиальную кожу от корректированных и сильно пигментированных аналогов», — заявила эксперт.

Семенова отметила, что высококлассная кожа никогда не выглядит плоской по цвету, в ее градиентах. По ее словам, премиальные изделия чаще всего окрашиваются анилиновым способом — это технология, при которой пигмент не перекрывает природный рисунок, а органически впитывается в саму структуру кожи и подчеркивает его.

«В результате оттенок приобретает глубину: в тени он выглядит насыщеннее, при теплом свете — мягче, а со временем становится благороднее. Именно поэтому два изделия одного цвета не бывают полностью идентичными — это признак натуральности, а не дефект производства», — объяснила арт-директор.

Семенова рассказала, что премиальный аксессуар оценивается не только по внешнему виду, но и по тому, как он «работает» в движении. Эксперт заявила, что посадка, линия сгиба, живой рисунок фактуры кожи этого сгиба, распределение плотности, баланс между жесткостью и мягкостью — все это формируется в процессе сборки.

«Ручная работа дает микропластичность формы, которую невозможно воспроизвести полностью автоматизированным способом. Изделие сохраняет конструктивную четкость, но при этом адаптируется к движению и постепенно подстраивается под владельца. Это не эффект, а результат точной крафтовой инженерии и опыта мастера», — отметила Семенова.

Эксперт объяснила, что в профессиональной среде уровень бренда часто определяют по обработке края. Как утверждает Семенова, кромка — индикатор производственной культуры.

«Качественная обработка включает шлифовку, нанесение нескольких слоев краски, промежуточную сушку, вощение и ручную полировку. В результате край становится плотным, гладким и очень устойчивым к износу. Это трудоемкий процесс, и всегда ручной, который напрямую влияет на долговечность изделия, а также на эстетику завершенности. Именно по кромке специалисты безошибочно определяют класс работы», — заявила арт-директор.

По ее словам, главный показатель класса кожи — ее поведение во времени. Семенова рассказала, что премиальный материал не разрушается, а эволюционирует. В местах частого контакта оттенок становится глубже, на сгибах появляется естественная светотеневая игра.