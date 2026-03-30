Как выбрать хорошего пластического хирурга

Врач Гауэр: при выборе пластического хирурга обратите внимание на его портфолио
Чтобы выбрать хорошего пластического хирурга, необходимо посмотреть его портфолио. Об этом «Газете.Ru» рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр.
«При выборе хирурга важно изучить его портфолио. Хорошие результаты всегда показывают в нескольких ракурсах: анфас, профиль, три четверти. Если врач демонстрирует только один угол — это признак нечестной презентации», — заявила эксперт.
Гауэр обратила внимание, что необходимо проверить и качество снимков. Врач подчеркнула, что ретушь на фото и отсутствие следов вмешательства должны насторожить пациента.
«В профессиональном портфолио хирург показывает состояние рубцов в динамике: через месяц, полгода, год. Это признак открытости и уверенности в своей работе», — объяснила врач.
По ее словам, также важно не просто наличие отзывов на сайте, а детальный разбор: фотографии в высоком разрешении, видеоинтервью с пациентками, описание этапов ведения. Идеальный вариант — личный пример, когда можно увидеть результат у знакомых.
Врач подчеркнула, что необходимо изучить опыт хирурга.
«Нужно узнать, сколько лет специалист работает именно в пластической хирургии. Специализация имеет значение: врач, который десять лет оперировал аппендицит, а потом прошел двухнедельные курсы по ринопластике, — это риск», — заявила Гауэр.
По ее мнению, пациента также должна насторожить цена операции, если она значительно ниже рыночной.
«В стоимость заложены не только работа хирурга, но и оснащение клиники, качество расходных материалов, в том числе имплантов, квалификация анестезиолога и персонала. За низкой ценой часто стоит неопытный специалист, набирающий пациентов, чтобы «набить руку»», — подчеркнула врач.
Гауэр рассказала, что важнейший этап при выборе специалиста — это открытый и честный разговор с пластическим хирургом.
«Врач должен подробно отвечать на вопросы, объяснять риски, показывать реальные примеры из практики. Именно в ходе беседы пациент получает полное представление о предстоящем вмешательстве: какие методы будут использованы, возможные риски, как проходит реабилитация, какие ограничения ждут в послеоперационном периоде. На выходе из кабинета не должно оставаться сомнений. Человек должен четко знать, какие услуги включены в договор, а что оплачивается отдельно, кто будет сопровождать его после операции и как организована поддержка на этапе восстановления», — объяснила эксперт.