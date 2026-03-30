Сальные нити и черные точки: в чем разница и что делать

То, что вы принимаете за черные точки на носу, скорее всего, ими не является. В большинстве случаев это сальные нити... Возможно, вы даже и не сталкивались с таким понятием. Но в косметологии оно существует.

Выдавливать сальные нити бесполезно и вредно: они возвращаются снова, еще и с новыми проблемами. Вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой разберемся, как отличить сальные нити от черных точек.

Что такое сальные нити

Сальные железы внутри пор постоянно выделяют кожное сало (себум). Оно нужно, чтобы кожа не пересыхала и оставалась защищенной от бактерий. Сальные нити — это и есть содержимое этих протоков. Они выглядят как полупрозрачные, желтоватые или сероватые точки. Если надавить на пору, выйдет тонкий мягкий столбик светлого цвета.

«Это норма. Сальные нити есть у всех людей с жирной и комбинированной кожей, особенно в Т-зоне: лоб, нос, подбородок. Полностью избавиться от них невозможно, так как это значит остановить выработку кожного сала, что приведет к сухости и потере защиты. Ваша задача должна состоять не в полном избавлении, а в том, чтобы сделать их менее заметными», — говорит эксперт.

Что такое черные точки

Черные точки, или открытые комедоны, — это уже патология. Они образуются, когда проток сальной железы забивается пробкой. В состав пробки входит густое кожное сало, отмершие клетки кожи и иногда бактерии. Верхушка пробки контактирует с воздухом, окисляется и темнеет, поэтому точка выглядит черной.

«Если сальные нити мягкие и легко выдавливаются, то комедоны плотные, воскообразные. При надавливании выходит твердая крошка или шарик с темной головкой. Черные точки могут воспаляться и превращаться в прыщи. Это состояние требует коррекции», — комментирует Галина.

Как отличить одно от другого

Цвет. Сальные нити светлые, полупрозрачные, сероватые или желтоватые. Черные точки темные, от коричневого до черного цвета.

Плотность. Нити мягкие и текучие. Комедоны твердые и плотные.

Скорость восстановления. Если удалить сальную нить, она появится снова через несколько дней, потому что железа продолжает работать. Комедон после удаления может не возвращаться долго, если убрана причина закупорки.

Воспаление. Сальные нити не болят и не краснеют. Черные точки могут воспаляться в любой момент.

Почему сальные нити превращаются в черные точки

«Это происходит, если кожа становится слишком жирной или нарушается процесс отшелушивания. Отмершие клетки не удаляются, смешиваются с себумом, и смесь густеет. Просвет поры забивается, мягкая нить превращается в твердую пробку. Способствуют этому несколько факторов: неправильное очищение, использование комедогенной косметики, гормональные изменения, обезвоживание кожи, избыток сладкого и жирного в питании», — отмечает косметолог.

Как ухаживать за кожей с сальными нитями

Как мы уже сказали выше, ваша цель — не удалить нити, а сделать их незаметными и не допустить закупорки.

Очищение. Используйте мягкие гели для умывания, которые не пересушивают кожу. Пересушенная кожа начинает работать активнее и выделять больше жира.

Отшелушивание. Раз в неделю применяйте средства с кислотами. Салициловая кислота проникает внутрь поры и разжижает себум. Миндальная и гликолевая кислоты отшелушивают ороговевшие клетки с поверхности. Кроме средств с кислотами можно использовать энзимные пудры. Энзимы растворяют отмершие клетки, не травмируя кожу. Можно использовать как пилинг раз в неделю.

Увлажнение. Обязательно используйте легкий крем или флюид. Обезвоженная кожа всегда жирнее, потому что пытается компенсировать потерю влаги. Выбирайте некомедогенные текстуры без масел.

Маски. 1-2 раза в неделю делайте глиняные маски. Глина впитывает излишки себума и сужает поры на несколько часов. Не держите маску до полного растрескивания, чтобы не пересушить кожу.

«Выдавливать сальные нити нельзя ни в коем случае. Это травмирует стенки поры и сосуды. Кожа в ответ начинает вырабатывать еще больше себума, чтобы защититься. Поры расширяются, нити становятся заметнее. Кроме того, при самостоятельном выдавливании легко занести инфекцию и получить воспаление вместо безобидной точки», — комментирует Галина.

Что делаем у косметолога

Если домашний уход не справляется, идите к косметологу. Не пытайтесь вычистить все самостоятельно.

Атравматичная чистка. Врач наносит на лицо состав с кислотами и энзимами, который размягчает содержимое пор, затем мягкими движениями удаляет его без сильного надавливания. Поры не травмируются.

Ультразвуковая чистка. Лопатка с ультразвуком выбивает содержимое пор наружу без боли и повреждений.

Химический пилинг. Концентрированные кислоты глубоко отшелушивают кожу, растворяют пробки и регулируют работу сальных желез. Курс пилингов может сильно уменьшить видимость пор.

Профилактика

Галина советует следующие методы профилактики.