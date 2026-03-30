Сальные нити и черные точки: в чем разница и что делать
То, что вы принимаете за черные точки на носу, скорее всего, ими не является. В большинстве случаев это сальные нити... Возможно, вы даже и не сталкивались с таким понятием. Но в косметологии оно существует.
Выдавливать сальные нити бесполезно и вредно: они возвращаются снова, еще и с новыми проблемами. Вместе с врачом-косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой разберемся, как отличить сальные нити от черных точек.
Что такое сальные нити
Сальные железы внутри пор постоянно выделяют кожное сало (себум). Оно нужно, чтобы кожа не пересыхала и оставалась защищенной от бактерий. Сальные нити — это и есть содержимое этих протоков. Они выглядят как полупрозрачные, желтоватые или сероватые точки. Если надавить на пору, выйдет тонкий мягкий столбик светлого цвета.
«Это норма. Сальные нити есть у всех людей с жирной и комбинированной кожей, особенно в Т-зоне: лоб, нос, подбородок. Полностью избавиться от них невозможно, так как это значит остановить выработку кожного сала, что приведет к сухости и потере защиты. Ваша задача должна состоять не в полном избавлении, а в том, чтобы сделать их менее заметными», — говорит эксперт.
Что такое черные точки
Черные точки, или открытые комедоны, — это уже патология. Они образуются, когда проток сальной железы забивается пробкой. В состав пробки входит густое кожное сало, отмершие клетки кожи и иногда бактерии. Верхушка пробки контактирует с воздухом, окисляется и темнеет, поэтому точка выглядит черной.
«Если сальные нити мягкие и легко выдавливаются, то комедоны плотные, воскообразные. При надавливании выходит твердая крошка или шарик с темной головкой. Черные точки могут воспаляться и превращаться в прыщи. Это состояние требует коррекции», — комментирует Галина.
Как отличить одно от другого
- Цвет. Сальные нити светлые, полупрозрачные, сероватые или желтоватые. Черные точки темные, от коричневого до черного цвета.
- Плотность. Нити мягкие и текучие. Комедоны твердые и плотные.
- Скорость восстановления. Если удалить сальную нить, она появится снова через несколько дней, потому что железа продолжает работать. Комедон после удаления может не возвращаться долго, если убрана причина закупорки.
- Воспаление. Сальные нити не болят и не краснеют. Черные точки могут воспаляться в любой момент.
Почему сальные нити превращаются в черные точки
«Это происходит, если кожа становится слишком жирной или нарушается процесс отшелушивания. Отмершие клетки не удаляются, смешиваются с себумом, и смесь густеет. Просвет поры забивается, мягкая нить превращается в твердую пробку. Способствуют этому несколько факторов: неправильное очищение, использование комедогенной косметики, гормональные изменения, обезвоживание кожи, избыток сладкого и жирного в питании», — отмечает косметолог.
Как ухаживать за кожей с сальными нитями
Как мы уже сказали выше, ваша цель — не удалить нити, а сделать их незаметными и не допустить закупорки.
- Очищение. Используйте мягкие гели для умывания, которые не пересушивают кожу. Пересушенная кожа начинает работать активнее и выделять больше жира.
- Отшелушивание. Раз в неделю применяйте средства с кислотами. Салициловая кислота проникает внутрь поры и разжижает себум. Миндальная и гликолевая кислоты отшелушивают ороговевшие клетки с поверхности. Кроме средств с кислотами можно использовать энзимные пудры. Энзимы растворяют отмершие клетки, не травмируя кожу. Можно использовать как пилинг раз в неделю.
- Увлажнение. Обязательно используйте легкий крем или флюид. Обезвоженная кожа всегда жирнее, потому что пытается компенсировать потерю влаги. Выбирайте некомедогенные текстуры без масел.
- Маски. 1-2 раза в неделю делайте глиняные маски. Глина впитывает излишки себума и сужает поры на несколько часов. Не держите маску до полного растрескивания, чтобы не пересушить кожу.
«Выдавливать сальные нити нельзя ни в коем случае. Это травмирует стенки поры и сосуды. Кожа в ответ начинает вырабатывать еще больше себума, чтобы защититься. Поры расширяются, нити становятся заметнее. Кроме того, при самостоятельном выдавливании легко занести инфекцию и получить воспаление вместо безобидной точки», — комментирует Галина.
Что делаем у косметолога
Если домашний уход не справляется, идите к косметологу. Не пытайтесь вычистить все самостоятельно.
- Атравматичная чистка. Врач наносит на лицо состав с кислотами и энзимами, который размягчает содержимое пор, затем мягкими движениями удаляет его без сильного надавливания. Поры не травмируются.
- Ультразвуковая чистка. Лопатка с ультразвуком выбивает содержимое пор наружу без боли и повреждений.
- Химический пилинг. Концентрированные кислоты глубоко отшелушивают кожу, растворяют пробки и регулируют работу сальных желез. Курс пилингов может сильно уменьшить видимость пор.
Профилактика
Галина советует следующие методы профилактики.
- Питание. Избыток сахара, мучного и жирной пищи делает кожное сало более густым. Это прямой путь к закупорке пор.
- Привычки. Не трите лицо жестким полотенцем. Используйте одноразовые бумажные салфетки, чтобы не разносить бактерии. Не трогайте лицо руками в течение дня.
- Косметика. Выбирайте тональные средства и праймеры с пометкой «не комедогенно». Плотные текстуры на масляной основе забивают поры быстрее всего.