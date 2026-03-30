Специалист поделился пятью секретами педикюра с гелем

Гелевое покрытие давно стало привычным решением: держится долго, выглядит аккуратно, не требует постоянного внимания и частой переделки. Но именно эта красота часто и скрывает нюансы (порой неприятные), о которых редко говорят.

Гель, сразу оговоримся, не вреден сам по себе, но есть условия, при которых он в педикюре начинает работать не в плюс. Мастер по маникюру Елена Сухова поделилась подробностями — без лишних страшилок, но и без идеализации.

Долговечность — не всегда преимущество

Гель может держаться на ногах 3-6 недель, и это кажется идеальным — ну просто потому, что это удобно, например, в отпуске или при плотном рабочем графике.

«Проблема в том, что за это время ногтевая пластина отрастает, меняется нагрузка на стопу, и покрытие начинает вести себя иначе. При тесной обуви или активной ходьбе появляется давление на край ногтя, что иногда провоцирует появление трещин, врастание или деформацию. Поэтому носить до последнего — не лучшая стратегия, даже если внешне все выглядит прилично. И уж точно — не экономия», — объясняет эксперт.

Гель не лечит, а маскирует

Если ногти склонны к расслоению, грибковым поражениям или изменению цвета, плотное покрытие может скрыть проблему, но не решить ее — более того, под гелем сложнее вовремя заметить изменения. В таких случаях лучше сначала разобраться с состоянием ногтей и кожи, а уже потом возвращаться к декоративному покрытию. Красота в данном случае не должна идти впереди здоровья — ну и понятно, что нанесение геля никак проблему подологического характера не решит, просто потому, что у него другие функции и назначение.

Снятие важнее, чем нанесение

Большая часть повреждений ногтей происходит не от самого геля, а от его неправильного снятия.

«Агрессивное спиливание, попытки поддеть и оторвать, чрезмерное истончение пластины — все это делает ногти более уязвимыми. Хороший мастер работает аккуратно и оставляет ногтевую пластину живой, а не переполированной до прозрачности», — подчеркивает специалист по работе с ногтями.

Гигиена и техника — ключевой момент

Педикюр — это не только про эстетику, но и про безопасность, инструменты должны проходить полноценную стерилизацию, пакет с одноразовыми материалами должны вскрывать при вас. Неправильная обработка кутикулы, микропорезы, работа по влажной коже — все это увеличивает риск инфекции. Если есть сомнения в чистоте или аккуратности, лучше уйти без процедуры, чем потом разбираться с последствиями. Даже если цена кажется очень привлекательной.

Гель действительно хорош — но в конкретных случаях

Есть ситуации, где гелевое покрытие на ногах оправдано и удобно. Например, при склонности ногтей к ломкости, при неровной пластине или в период активных поездок, когда нет возможности часто обновлять педикюр. Он защищает ноготь от внешних воздействий и помогает сохранить аккуратный вид — но и тут важно относиться к красоте ног без фанатизма и время от времени проверять, как выглядят ваши ногти без покрытия.