Блогерша предостерегла женщин от филлера в губах

Популярная блогерша Халли Батчелдер предостерегла женщин от филлера в губах из-за неудачного опыта. Публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

28-летняя инфлюэнсепрша с никнеймом halliebatchelder рассказала, что решила удалить наполнитель из-за неестетсвенно большого размера губ. При этом она уточнила, что пришла на процедуру растворения филлера повторно, поскольку во время визита к косметологу выяснилось, что препарат еще остался в тканях.

«Немного раздражает, что мне приходится удалять то, за что я так много заплатила, но поскольку мой мозг пытается развиваться... от всего этого нужно избавиться», — иронично высказалась она.

При этом юзерша призвала девушек отказаться от популярной процедуры и принять свою природную красоту.

«Если вы молодая девушка и хотите увеличить губы так сильно, что будете походить на чертов спасательный круг на большом круизном лайнере, не делайте этого. Это выглядит некрасиво. Ваше натуральное лицо выглядит лучше. О чем я только думала? Бедная моя мама», — посетовала она.

Кроме того, Батчелдер показала губы после процедуры, на которых появились синяки из-за инъекций. По словам блогерши, ей пришлось сделать большое количество уколов, поскольку препарат слипся внутри кожи.

В феврале российская блогерша навсегда осталась с утиными губами из-за филлеров. Бровист Аня Мао рассказала, что впервые сделала инъекцию по увеличению губ за шесть тысяч рублей в 17 лет.