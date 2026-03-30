Фигуристка Ирина Слуцкая показала лицо без макияжа

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая показала внешность без макияжа. Видео появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

47-летняя спортсменка пришла на съемки ток-шоу «Скажи, подруга». Она предстала перед камерой во время подготовки к записи программы в вафельном белом халате и без укладки. Также знаменитость продемонстрировала лицо без декоративной косметики и фильтров.

В январе Ирина Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций, которые являются аналогом препарата «Оземпик».