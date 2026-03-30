Стилист дал советы в вопросе выбора платья на выпускной

Выпускной — это редкий и очень важный в жизни молодой девушки момент, когда можно позволить себе образ, который чуть смелее, ярче и интереснее, чем обычно. И здесь важно не превратиться в женщину-вамп, а сохранить баланс между нежностью и страстью, невинностью и кокетством.

Кроме того, в платье должно быть комфортно — ведь придется провести не только формальную часть с вручением дипломов и важными речами, но и танцевать, гулять до самого рассвета по улицам родного города. А еще хочется учесть все тенденции и проявить индивидуальность. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как сочетать все требования и выбрать лучший из возможных вариант.

Чистые линии и минимализм

В актуальной моде выпускных заметно смещение от сложных конструкций к чистым силуэтам.

«Платья-комбинации, лаконичные корсетные модели, прямые линии без лишнего декора выглядят интереснее и современнее, чем многослойные конструкции формата "торт со взбитыми сливками" с обилием деталей. Кстати, такое платье потом можно будет использовать и для ужина в ресторане, и просто для вечеринки, это многоразовая история. И при этом минимализм вовсе не означает скуку — он просто требует точной посадки и хорошей ткани», — объясняет стилист.

Корсет, но без театральности

Корсет вернулся, но стал мягче и функциональнее. Это уже не жесткая конструкция, в которой невозможно дышать и просто нормально двигаться, а скорее способ подчеркнуть талию и выстроить силуэт. Он может быть встроенным, с деликатной шнуровкой или аккуратными косточками, без ощущения «платья для сцены варьете». Такой вариант хорошо работает в паре с более спокойным низом — юбкой А-силуэта или струящимся подолом.

Цвет: от нежных оттенков к насыщенным акцентам

Пастель по-прежнему в игре: молочный, пудровый, светло-голубой, лавандовый.

«Но в этом сезоне к ним добавляются более уверенные цвета — насыщенный красный, глубокий синий, изумрудный. Выбор здесь зависит не столько от тренда, сколько от соответствия цветотипу (и архетипу, если уж на то пошло), ну и учтите, что яркие оттенки традиционно привлекают к себе больше внимания, то есть потребуется и макияж поярче», — напоминает стилист.

Ткани с движением: шелк, сатин, легкий шифон

Ткань сейчас играет не меньшую роль, чем фасон — в тренде материалы, которые красиво ведут себя в движении: мягко струятся, отражают свет, создают ощущение легкости. Сатин и шелк дают аккуратный блеск без излишней нарядности, шифон — воздушность. Это тот случай, когда платье работает не только в статике, но и в динамике — а значит, и на фото, и в жизни выглядит лучше.

Красота не требует жертв

Самый практичный тренд — выбор в пользу удобства, так что слишком тугое платье, тяжелый декор, сложная посадка, которая требует постоянной корректировки, быстро портят впечатление от вечера. Выпускной — длинное событие, и в нем важно не только красиво стоять, но и двигаться, танцевать, сидеть, не думая о каждом шаге и не переживая, что у вас что-то куда сползло, перекрутилось, расстегнулось или просто впивается в кожу и ребра.