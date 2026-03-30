Полный гид по модным оправам в 2026 году

Очки давно перестали быть средством для коррекции зрения. Сегодня это такой же инструмент стиля, как сумка или часы. И даже если зрение у вас идеальное, пара-тройка оправ с нулевыми диоптриями отлично работают на образ. Но только при условии, что форма выбрана правильно. В 2026 году бренды предлагают настолько широкий спектр, что запутаться проще простого.

Крупные и крошечные, цветные и прозрачные, винтажные и футуристические. Чтобы не утонуть в разнообразии, достаточно знать основные модели, которые подходят под разные стили и разные формы лица.

Овальные очки

Эта форма сейчас на пике и в 2026 году никуда не уходит. Овальные оправы смягчают острые черты лица, добавляют интеллигентности и делают образ визуально мягче. Тут есть два направления. Плотный пластик из ацетата — выразительный, современный, хорошо дружит с джинсами, рубашками, трикотажем и расслабленными костюмами. Тонкий металл — для минималистов и офисных сотрудников, когда нужен лишь штрих, а не акцент. Современные технологии обработки металла делают такие оправы невероятно легкими и комфортными для ежедневной носки. Если не знаете, какая форма вам точно подойдет, берите овальную. Риск промахнуться минимален.

Авиаторы

База, которую можно передавать по наследству. В 2026 году актуальны две версии. Первая — классическая, с тонкой металлической оправой. Это про удобство и элегантность. Такие очки не чувствуешь на лице, они подходят и для офиса, и для прогулки, и для спортивного образа. Вторая версия — более смелая: крупные авиаторы в массивной пластиковой оправе. Черные, роговые или цветные, они работают как самостоятельный акцент в портретной зоне и сразу делают образ более продуманным. Если у вас уже есть любимые солнцезащитные авиаторы, самый простой путь — заказать для них прозрачные линзы и носить как обычные очки.

Очки в стиле 70-х

Крупные квадратные модели с винтажным настроением. Если вас интересует, какие очки выделят из толпы, это определенно они. Их главное оружие — цвет. Карамель, бордо, молочный, шоколад. Правильный оттенок создает ретро-атмосферу. Очки расширяют рамки привычного образа, добавляя винтажное настроение, выразительную интеллигентность и ощущение продуманности. Они особенно хороши с приталенными жакетами, яркими рубашками, джинсами-клеш и вельветом — всем, что отсылает к эстетике 70-х.

Прямоугольные очки

Вечная классика, на которую можно положиться в любой непонятной ситуации. Прямоугольные оправы остаются в топе уже много лет, и 2026 год не стал исключением. Они добавляют лицу четкости, делают образ современнее и визуально подтягивают линии лица. Тут важно правильно выбрать ширину. Узкая оправа дает более дерзкий, даже немного агрессивный эффект. Средняя по ширине модель гораздо универсальнее и подходит на каждый день. Современные технологии позволяют делать прямоугольные очки очень легкими, даже если визуально они кажутся массивными. Поэтому за комфорт можно не переживать.

Кошачий глаз

Эта форма остается актуальной, и она одна из самых женственных. Небольшое приподнимание внешнего края создает визуальный лифтинг-эффект: взгляд становится выразительнее, черты лица — острее и изящнее. Кошачий глаз бывает разным. Спокойная, почти незаметная оправа добавляет мягкую элегантность. Крупная, с резким взлетом уголков — уже почти драматичный акцент для смелых натур. Очки кошачий глаз идеально сочетаются с платьями, юбками, жакетами, блузами и пальто. Но и с джинсами они смотрятся отлично, добавляя обычному образу щепотку остроты.

Цветные оправы

Цветные очки — самый простой способ добавить жизни в любой образ. И необязательно покупать кислотно-красную модель. Можно подобрать оттенок в тон другому аксессуару: сумке, ремню или обуви. Это тонкий стилистический ход, который работает безотказно. В моде любые цвета: красный, желтый, оранжевый, зеленый. Но главное не сам цвет, а то, как он вписывается в общую картину. Современный дизайн позволяет играть с цветом без риска выглядеть несерьезно. Если яркости боитесь, присмотритесь к полупрозрачному пластику или пастельным тонам. Они выглядят нежно, интересно, но не кричат о себе на весь зал. Такая оправа поддержит другой цветной элемент в комплекте и не даст вам скатиться в скуку.

Многоугольные очки

Шестиугольники и другие многогранники стали одним из трендов 2026 года. Оправы имеют разнонаправленные линии в своей геометрии, поэтому удачно сочетаются с самыми разными формами лиц и образов. Многоугольные очки добавляют в образ драматизм и современность. Вариант для тех, кому надоели круги и квадраты, но не хочется уходить в полный авангард.