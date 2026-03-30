Перечислены основные тренды верхней одежды этой весны

Этой весной верхняя одежда играет роль не только защитника от ветра и дождя, но и ключевого акцента в образе. Три главных героя сезона — укороченный тренч, легкая ветровка и кожаное полупальто, стилист Юлия Никифорова предлагает универсальность, стиль и настроение на любой случай.

Укороченный тренч

«Классический тренч переживает миниатюризацию: теперь это не обязательно макси-плащ, а актуальный укороченный вариант до талии или чуть ниже. Такой силуэт хорошо работает с высокой талией джинсов, юбками-миди и платьями в бельевом стиле», — говорит Юлия.

Тренчи из облегченного хлопка, техтканей и смесовых материалов с водоотталкивающей пропиткой — выбор для непредсказуемой погоды.

Цвета: бежевый в новой интерпретации — от песочного до карамельного, а также пастельные и коричневые оттенки. Декор минимален: скрытые пуговицы, плоские лацканы, ремень с металлической пряжкой или вовсе без него.

Как носить: с блейзером под тренчем для многослойности, с кроссовками для повседневной динамики или с лоферами и сумкой-тоут для офиса.

Ветровка

Если тренч — это романтика городской классики, ветровка — чистая утилитарная эстетика спорта и путешествий. Тонкие нейлоновые и полиэстровые модели возвращаются в большом ассортименте: с капюшоном, асимметричным кроем, светоотражающими вставками и даже в стиле color-block.

«Чтобы не выглядеть однообразно, миксуйте ветровку с романтическими вещами — трикотажным платьем, юбкой-плиссе или кожаными брюками. Популярны укороченные длины и "оверсайз", а также модели с кулиской на талии, позволяющей мгновенно менять силуэт», — обращает внимание стилист.

Цвета сезону задали неоновые акценты и приглушенные землистые тона — выбирайте исходя из гардероба. Ветровка прекрасно работает как слой в сезонных переходах: под нее помещается легкий свитер, а сверху можно накинуть тренч в дождливый день.

Кожаное полупальто

Кожа и эко-кожа — снова в центре внимания, но не в виде юбок или курток, а как роскошное полупальто длиной чуть выше колена.

«Такой фасон сочетает структурированность пальто и бунтарский характер байкерской куртки. Тренд — гладкая матовая кожа и мягкая "масляная" текстура, контрастные швы и минималистичные застежки. Черно-коричневые классические оттенки остаются актуальными, но весна привносит и топленое молоко, оливковый, приглушенный бордо», — рассказывает эксперт.

Как носить: с монохромными комплектами для лаконичности или с рок-аксессуарами — массивные ботинки, пояса и очки-авиаторы.

Общие рекомендации от стилиста

Играйтесь с длиной: сочетание укороченного верхнего слоя и длинного нижнего (платье, юбка, жилет) — хит сезона.

Ставьте на текстуру: микс хлопка, нейлона и кожи делает образ интереснее.

Инвестиции в базу: качественный тренч, водоотталкивающая ветровка и нейтральное кожаное полупальто — три вещи, которые прослужат для вас несколько сезонов.

Утилитарность + элегантность: карманы, капюшоны и кулиски не мешают выглядеть роскошно при правильном сочетании.

Эта весна — о свободе сочетаний: смело комбинируйте укороченные тренчи, спортивные ветровки и структурные кожаные полупальто, чтобы создать свой уникальный городской код. И не забывайте все еще утепляться, ведь пока погода непредсказуемая.