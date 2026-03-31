Платье известного модного бренда сравнили с презервативом

Британский модный бренд Poster Girl представил платье необычного дизайна и подвергся насмешкам в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) одной из создательниц марки Наташи Сомервилл.

На размещенных кадрах зрителям продемонстрировали обтягивающее прозрачное платье без бретелей, изготовленное из латекса. С момента публикации ролик набрал 285 тысяч лайков и более шести тысяч комментариев.

Пользователи сети удивились новинке бренда и сравнили ее с презервативом.

«Мне кажется, или оно похоже на презерватив?», «Настоящая защита», «Это платье доказывает тот факт, что гиганты существуют», «Такое платье отлично подойдет для первой брачной ночи», «Для какого великана его сшили?», — шутили они.

В феврале бренд Poster Girl выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей.