Пластический хирург оценил внешность Лизы Арзамасовой

Внешность актрисы Лизы Арзамасовой, которую зрители знают по сериалу «Папины дочки», могла измениться благодаря деликатной работе специалистов в области эстетической медицины. Такое мнение высказала пластический хирург Мадина Осман в беседе с «Газетой.ру».

По словам эксперта, образ Арзамасовой изначально строился на контрасте: в кадре она выглядела «не гламурной», но при этом обладала ярко выраженной интеллектуальностью. При этом в реальной жизни актриса, по мнению Осман, сохраняет ту же естественность — с нотами утончённости и аристократичности.

Специалист не исключает, что артистка могла прибегать к косметологическим процедурам или пластике, однако подчеркивает: вмешательства, если они и были, выполнены максимально аккуратно.

«Всё делается ювелирно, точечно, без изменения основных пропорций лица», — отметила Осман, добавив, что подобный подход позволяет сохранить индивидуальность и узнаваемость внешности.

