Звезда сериала «Универ», российская актриса Анна Хилькевич показала живот после третьих родов со словами «пришло время вернуть форму». Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя артистка запечатлела себя в серых спортивных штанах и белой майке на тонких бретелях. При этом она приподняла последнюю, демонстрируя складки на коже и отсутствие тонуса в нижней части живота.

«Вот и причина моего недавнего УЗИ. Кажется, пришло время вернуть "домик" [дочери] в прежнюю форму», — заявила знаменитость.

В ноябре 2025 года Анна Хилькевич появилась с капельницей на вечеринке и высказалась о неидеальной внешности. Она возмутилась, что общество критикует женщин из-за внешних параметров.