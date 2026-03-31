Полина Диброва пришла на кинопремьеру в кожаном топе

Блогерша Полина Диброва вышла в свет с возлюбленным, бизнесменом Романом Товстиком. Об этом сообщает корреспондентка «Газеты.Ru».

Полина Диброва и Роман Товстик посетили премьеру фильма «Гуру», которая состоялась 30 марта в столичном кинотеатре «Октябрь». Блогерша появилась на закрытом мероприятии в бордовом кожаном топе, длинных перчатках и бежевых брюках. Она добавила к образу серьги и черную блестящую сумку. Диброва позировала перед фотографами с уложенными в пучок волосами и макияжем с черной подводкой и помадой. Товстик предпочел бежевый свитер, куртку и зеленую кепку.

В 2025 году бизнесмен попал в скандал, когда стало известно о его связи с бывшей женой Дмитрия Диброва Полиной. В то же время он расстался со своей супругой Еленой Товстик и подал на развод. По данным СМИ, из-за слухов и громких разбирательств бизнес-партнеры хотели исключить предпринимателя из фирмы NL, однако этого в итоге не произошло.

Как стало известно «Газете.Ru», 24 марта суд официально развел Товстиков, отклонив жалобу Елены. Сейчас бывшие супруги продолжают делить имущество, а также определяют местожительство детей. Дела приостановлены до проведения экспертизы.