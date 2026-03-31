Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова снялась в купальнике. Артистка поделилась архивным фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наталья Рудова позировала в кадре в мокром черном крошенчом бикини, к которому добавила солнцезащитные очки в тон, золотой браслет и цепочку с крестом. Актриса была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики. Знаменитость стояла на фоне пальмы и держала банку Coca Cola в руке.

«Лето приближается», — подписала фото актриса.

Недавно Наталья Рудова вышла в свет в кожаном мини-платье и ботфортах. Звезда сериала «Универ» приехала в отель «Метрополь» на ужин в рамках предстоящей премии ЖАРА Music Awards. Она позировала на красной дорожке в монохромном образе и показала его подписчикам в соцсетях.

Несколько недель назад Наталья Рудова появилась на показе, который прошел в Москве. Звезда «Универа» позировала перед фотографами в кожаной рубашке и шортах. Образ дополнили высокие сапоги из кожи и сумка Hermes. Волосы знаменитости выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками.