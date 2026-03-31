Звездный стилист рассказал, какие купальники будут в моде этим летом

Готовь сани летом, а бикини в марте! Звездный стилист и историк моды Ксения Кожемяк рассказала «Вечерней Москве» о трендах предстоящего сезона.

Посмотрев на отпускные фото наших звезд, которые уже в январе успели выгулять обновки на Мальдивах, я готова сказать, что пляжная мода лета 2026 года будет одновременно расслабленной и яркой, эстетичной и дерзкой. Если можно было бы описать грядущий сезон несколькими словами, я бы выбрала итальянские каникулы, двойственность и природу.

А главным идейным вдохновителем — Dolce&Gabbana. Еще осенью-2025 они представили коллекцию, где главную роль играл трендовый сегодня пижамный стиль. Легкие пижамные брюки, льняная рубашка или хлопковая майка и шлепки создают образ, который одинаково выигрышно смотрится на всех, независимо от пола и возраста. В цветовой гамме нас ждет баланс спокойствия и ярких всплесков. Мы видим, как оттенки мимозы, лаванды и нежной розы набирают обороты на подиумах, но главные хиты сезона — «облачный танцор», выбранный цветом 2026 года, и «преображающий бирюзовый». Их можно носить отдельно или миксовать. Любителей принтов я тоже могу порадовать разнообразием: от «дикого леопарда» и «зебры» до нежных цветов.

В моделях купальников мы наблюдаем настоящую битву двух лагерей. Эстеты берут однотонные модели от белого до темной бирюзы с тонкой полоской или неброскими цветочками. Пляжные дивы — тигрицы и львицы — вернут золотые бикини в стиле нулевых или даже объемные 3D-цветы. Мода сегодня совершает кульбит, одновременно поворачиваясь к утонченной эстетике и эпатажному стилю двухтысячных. А выбирать, кем быть, уже вам.

Хит лета среди аксессуаров — заколки и гребешки для волос в виде цветов. Одной этой детали достаточно, чтобы быть в тренде. Накидка из бахромы сделает вас звездой пляжа, а вязаная туника или парео в цветочек добавят ретрошарма. Сумки выбираем объемные: вязаные, соломенные, льняные. Актуален прием «сумка в сумке», например кожаная корзинка с мешковиной внутри. Дополнить очками — от узких до массивных. И финальный штрих — ракушки повсюду: от браслетов до декора на сумках.

Гребешок для волос

Вариация на тему цветочных заколок. Гребешок удобен тем, что надежно фиксирует пряди и при этом служит ярким элегантным украшением любого пляжного образа.

Романтичная заколка

Главный аксессуар сезона. Крупный цветок в волосах превращает даже самый скромный купальник в трендовый пляжный образ.

Облачный танцор

Закрытый купальник нежнейшего белоснежного оттенка неслучайно выбран цветом 2026 года. Минималистичный крой и максимум элегантности — идеально подойдет для тех, кто выбирает эстетику благородства и роскоши.

Эффектная накидка

Пляжная классика, которая возвращается на пик популярности. Бахрома создает динамику в образе и превращает прогулку по пляжу в модное дефиле.

Удобный фасон

Классический темный купальник — вариант, который будет актуален всегда.

Льняные комплекты

Легкие шорты или брюки из струящейся ткани с эластичным поясом отлично создают модный сегодня эффект небрежной роскоши. А еще идеально сочетаются с хлопковой майкой и вьетнамками.

Прямо как из Африки

Яркий раздельный купальник с анималистичным принтом «зебра» — находка для тех, кто хочет привлекать внимание и купаться в лучах славы (и солнца). Выбирайте, если внутри живет настоящая пляжная дива.

Плетеная сумка корзинка

Классика пляжного стиля. В 2026-м особенно актуальны модели нестандартных форм — круглые, овальные или с деревянными ручками.

Антитренды

Отдельного разговора заслуживают антитренды — вещи, с которыми летом точно не стоит появляться на пляже, если вы не хотите прослыть немодной.

Обувь с логотипами. В списке на вылет прочные позиции занимают шлепанцы с крупными логотипами, которые превращают пляжный образ в ходячую рекламу, и сандалии на массивной платформе — они не только визуально утяжеляют ноги, но и непрактичны на песке;

Кислотные оттенки. Эти ядовитые цвета давно вышли из моды, уступив место благородной природной гамме;

Шлепанцы из дешевой резины или пластика. Они быстро теряют вид, натирают ноги и создают ощущение, что вы только что вышли из душевой спортзала;

Стразы и блестки. Модели с таким декором, в отличие от трендовых золотых бикини, отправляются на родину, в нулевые, — на солнце они слепят глаза, а при контакте с водой украшения рискуют отклеиться, оставив после себя проплешины;

Бесформенные накидки-мешки. Такие аксессуары только лишь визуально прибавляют объем. Единственное их практичное применение — использовать вместо покрывала для лежака.

Как украсить

3D-цветы

Объемные цветы из ткани или пластика, которые крепятся на чашки, пояс или бретели. Главный тренд сезона в духе Dolce & Gabbana способен даже базовый купальник превратить в маленькое произведение искусства.

Бусины и ракушки

Россыпь бусин, перламутровых пуговиц или ракушек, нашитых на бретели, не только создает ощущение ручной работы, но и добавляет образу непосредственности.

Шнуровка

Украсить купальник с ее помощью проще простого: зацепите шнурок на люверсы по бокам купальника или на спине.

Рюши и оборки

Пышные воланы из ткани можно разместить на поясе, чашках или по бокам плавок Бахрома Полоски, пришитые по нижнему краю лифа, смотрятся дерзко, приковывают взгляды и добавляют легкости.

Тесьма фестоны

Тесьма по краю чашек превращает обычное бикини в трендовую вещь в винтажном стиле.

