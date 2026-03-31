Стилист назвал нетипичный тренд, который поможет сэкономить на украшениях

Ведущий «Модного приговора» Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Об этом эксперт написал в своем Telegram-канале.

«Забудьте о дорогих украшениях, теперь их можно наклеить! Бренд Julie Kegels выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и даже сережек. Украшения-наклейки были представлены в весенне-летней коллекции и моментально стали вирусными среди модной публики», — написал Рогов.

Стилист отметил, что модные блогерши и бизнесвумен Ольга Карпуть и Ксения Чилингарова уже стали носить вместо дорогих ювелирных украшений бумажные.

На прошлой неделе Александр Рогов заявил, что фартуки являются трендовым аксессуаром весны и лета. Эксперт предложил носить их сейчас поверх курток, тренчей и джемперов. По его словам, когда станет теплее, фартук можно будет сочетать с рубашками, платьями и юбками.

До этого Александр Рогов рекомендовал приобрести на весну яркие чулочно-носочные изделия. По его мнению, капроновые колготки, чулки, гольфы и носки являются хорошим способом разнообразить комплекты.