Как жесткие диеты влияют на состояние кожи

Дерматолог Зарема Омарова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как жёсткие диеты влияют на состояние кожи. Она отметила, что распространённая ошибка — полное исключение жиров. Они важны для усвоения жирорастворимых витаминов и нормальной работы гормональной системы. В попытках похудеть важно также удерживать баланс и не переходить на жёсткие диеты. Они негативно сказываются в том числе на состоянии кожи.

«На фоне диеты может ослабляться кожный барьер и нарушаться процесс обновления эпидермиса. В результате усиливается сухость, появляется чувство стянутости, шелушение, повышается чувствительность кожи, возможны покраснения и воспалительные элементы», — сказала эксперт.

Снижение веса требует не просто замены привычных продуктов на менее калорийные, а выстраивания рациона с учётом белков, жиров, углеводов и индивидуальных особенностей организма.