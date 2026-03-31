Ясновидение: встречаем весну без кругов и мешков под глазами

Солнечный свет весной становится ярче, отражение в зеркале — честнее, а следы усталости под глазами вдруг оказываются заметнее, чем хотелось бы. И именно зона вокруг глаз реагирует первой — на недосып, стресс, смену сезона и даже на то, как прошел вчерашний вечер.

При выборе бьюти-рутины для нежной и деликатной области вокруг глаз важно учитывать несколько моментов, которые порой выпускают из поля зрения (извините за тавтологию). Косметолог Ирина Горлова рассказала, на что обращаем внимание в первую очередь.

Крем — это текстура и задача

Одна из частых ошибок — использовать одно средство для всех на свете задач, но все несколько сложнее. «Легкие гели работают с отечностью, более плотные кремы — с сухостью и мелкими морщинами. Если кожа под глазами выглядит уставшей, важно не просто что-то там нанести, а решить конкретную физиологическую или эстетическую задачу. И да, весной чаще лучше заходят более легкие текстуры, чем зимой», — объясняет эксперт.

Холод работает лучше, чем добрая половина банок

Отечность — это прежде всего про микроциркуляцию. Охлажденные патчи, крем из холодильника или даже простая ложка из морозилки могут дать быстрый визуальный эффект. Это, конечно, не лечение (с причинами кругов и мешков под глазами нужно все равно разбиться!), а скорее быстрый способ привести лицо в порядок.

Учитесь читать состав важнее

Кофеин помогает уменьшить отеки, ниацинамид и витамин C работают с тоном кожи, пептиды — с упругостью. «Если в составе есть хотя бы один из этих компонентов, средство уже имеет смысл. Все остальное — вопрос точности формулы, качества ингредиентов, бренда и регулярности. В целом, чем проще и понятнее состав, тем меньше шансов на раздражение в этой деликатной зоне», — подчеркивает косметолог.

Мешки под глазами — не всегда про кожу

Иногда никакой, даже самый прекрасный крем не справится, потому что причина не в уходе. Недосып, избыток соленого на ночь, алкоголь, гормональные колебания — все это напрямую влияет на внешний вид зоны под глазами. В таких случаях косметика работает как маскировка, но не как решение — и это важно учитывать, чтобы не разочаровываться в уходе.

Техника нанесения меняет результат

Сильное давление, растягивание кожи, избыточное количество средства — все это ухудшает эффект. Крем или сыворотку нужно наносить легкими вбивающими движениями по орбитальной кости, а не размазывать усердно под и над глазом (стоит еще постараться в него не попасть, к слову). А если положить слишком много того же крема, то запросто можно получить совершенно обратный эффект в виде отеков.