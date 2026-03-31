Коллекцию фартуков бренда Miu Miu оценили в Сети

Итальянский модный бренд Miu Miu выпустил весеннюю коллекцию одежды и подвергся критике в сети. На комментарии на платформе Reddit обратило внимание издание Daily Mail.

Речь идет о коллекции, в которой представлены фартуки. Известно, что линейка разработана российским стилистом Лоттой Волковой и была впервые показана в октябре 2025 года в Париже. В ней представлены фартуки из кожи, хлопка, а также кружевные.

Новая коллекция люксового бренда вызвала недоумение у многих пользователей платформы.

«Шик советской буфетчицы», «Вся эта коллекция похожа на то, как богатые хотят наряжаться и играть в крестьян», «Косплей бедности высшего класса», «Насколько же создатели оторваны от реальности?» — возмущались они.

Ранее сообщалось, что россиянам предложили жарить шашлыки в фартуках за 1,4 миллиона рублей.