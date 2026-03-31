Россиянка показала выросшие после лазерной эпиляции волосы на лице

Мастер по электроэпиляции Лиза с никнеймом liza_electra показала клиентку с волосами на лице, которые выросли после лазерной эпиляции. Публикация появилась на странице специалистки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Россиянка на видео рассказала, что в 16 лет решилась удалить растительность с помощью лазера и посетила десять процедур. Однако в результате на подбородке и над губой девушки появилось еще больше волосков.

«Мне жаль девушек, которые попадают в такие ситуации, где мастер видит в них просто монетку для безбедной жизни. Лазерная эпиляция в зоне лица может вызвать парадоксальный гипертрихоз, что приведет не только к увеличению роста волоса, но и к потемнению светлого волоска», — предупредила эксперт.

В сентябре 2025 года Дженнифер Энистон назвала лазерную эпиляцию секретом красоты. Звезда популярного телесериала «Друзья» на фоне слухов о пластике призналась, что делала данную бьюти-процедуру.