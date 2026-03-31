В Сети восхитились внешностью тромбониста на концерте Дмитрия Маликова

В сети восхитились тромбонистом Даниилом Ливенцовым на концерте российского певца Дмитрия Маликова словами «вызывайте пожарных». Видео опубликовано на странице психолога Елены Сапожниковой из Владивостока в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах музыкант энергично станцевал на краю сцены с инструментом в руках. Он предстал перед камерой в черном брючном костюме и с завитыми в кудри волосами.

Пользователи высказались о ролике в комментариях.

«Я теперь хочу на концерт Маликова не ради Маликова!», «Суперкрасавчик, харизма на высшем уровне», «Вызывайте пожарных», «Тоже смотрела в основном на Даниила! Огонь тромбонист», — заявили юзеры.

