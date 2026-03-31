Китайцы нарекли Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото

Китайцы нарекли американскую телезвезду и бизнесвумен Крис Дженнер богиней богатства и заполонили соцсети ее фото. Об этом пишет Business Insider (BI).

В китайской соцсети RedNote завирусился хэштег #krisjenner. По данным издания, под ним опубликовано более 99 тысяч постов, которые сопровождаются снимками 70-летней предпринимательницы. При этом на них она запечатлена в окружении денежных купюр и бриллиантов.

Блогер Марсело Ван, страница которого насчитывает более одного миллиона подписчиков, раскрыл секрет популярности знаменитости среди соотечественников. По его словам, они считают Дженнер самой трудолюбивой американкой.

«Крис Дженнер — одна из самых трудолюбивых бизнес-леди в США, и китайцы действительно уважают тяжелую работу. Посты с Крис Дженнер — это как забавный способ показать успех поколения Z», — объяснил инфлюэнсер.

Ван заявил, что тренд с Дженнер зашел настолько далеко, что китайцы ставят ее фото на телефоны, планшеты и компьютеры. Кроме того, многие студенты меняют свои аватарки в соцсетях на фото телезвезды на время сдачи экзаменов в колледжах.

«Она везде, чтобы помочь китайскому поколению зумеров притянуть удачу», — подчеркнул блогер.

В 2022 году состояние Крис Дженнер оценивалось в 230 миллионов долларов (18 миллиардов рублей по текущему курсу), она вошла в рейтинг успешных женщин журнала «50 после 50».