Макияж после 50: какие ошибки старят лицо и как их избежать

Многие женщины после 50 решают вообще отказаться от макияжа. И не потому, что разлюбили себя, а потому что замечают странную вещь: с косметикой лицо выглядит старше, чем без нее. И это действительно так, если пользоваться привычными приемами и цветами, которые работали лет двадцать назад. Возрастной макияж существует, но у него свои правила. И первое касается цвета.

Самая грубая и самая частая ошибка — черный цвет. Он коварный. Вместо того, чтобы сделать взгляд выразительным, он подчеркивает все возрастные изменения кожи. Если вы не жгучая брюнетка от природы, забудьте про черный карандаш для бровей. Вообще, для бровей лучше брать не карандаш, а специальные тени или тушь, и выбирать оттенок максимально близкий к своему природному, отмечает канал Glamiss.

С глазами та же история. Черная подводка — нет. Используйте серый или коричневый, и линии не делайте четкими, обязательно растушевывайте. Четкие стрелки в возрасте играют против вас — они подчеркивают дряблость кожи. И отдельный запрет: никогда не подводите черным нижнее веко. Это моментально прибавляет лет пять.

Кроме того, слишком темный тон выделит каждую морщинку и сделает лицо тяжелым. Здесь заочно советовать сложно, потому что средство подбирается строго под ваш естественный оттенок кожи. Общее правило одно: можно взять тон на один светлее, но ни в коем случае не темнее. И обратите внимание на текстуру. Плотные покрытия в ежедневном макияже не нужны. Лучший вариант — легкие кремы-суфле, которые ложатся тонким слоем.

Румяна — еще одна ловушка. Кирпичные, терракотовые и любые другие слишком яркие оттенки делают макияж грубым. Тут тоже все индивидуально, но общий принцип простой: берите нежные, естественные тона и наносите их легким слоем. Плотный слой ярких румян превращает лицо в матрешку — эффект, которого в зрелом возрасте хочется избежать.

Те оттенки теней, что носились 20 лет назад, сейчас лучше оставить в прошлом. Яркие синие, зеленые, фиолетовые оттенки в дневном макияже смотрятся тяжело и неестественно. Берите спокойную бежево-коричневую гамму. И обратите внимание на текстуру: никакого блеска. Глиттер, металлик, сияние — все это безжалостно подчеркивает морщинки и неровности. Вечерний выход допускает деликатное сияние, но для дня — только матовый финиш. Если очень хочется блеска, выбирайте кремовые текстуры, они ложатся мягче и меньше акцентируют возрастные изменения.

Ну а куда без помады? Для дневного макияжа лучше всего работают розово-бежевые оттенки, они освежают лицо. А вот телесные, наоборот, делают губы бледными и безжизненными. Терракотовые и коричневые лучше убрать из косметички — в большинстве случаев они старят. Яркие цвета можно использовать, но их нужно подбирать под свой цветотип, тут универсального совета нет.

В целом правила простые: мягкие линии, естественные оттенки, никакого черного и ярких пятен. Макияж в зрелом возрасте должен не перекрывать лицо, а слегка его приподнимать, освежать, делать черты более четкими без лишней тяжести. И тогда он будет работать, а не старить.