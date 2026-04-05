Актриса Моника Беллуччи снялась в платье с разрезом до бедра

Актриса Моника Беллуччи продемонстрировала фигуру в платье с разрезом.

61-летняя Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала Modern Weekly Style. На обложке актриса предстала в коричневом платье с объемными рукавами и разрезом до бедра и черных колготках. Артистка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными тенями и помадой. Знаменитость снялась, сидя за столом.

В конце января дочь Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева приняла участие в показе бренда Ellie Saab, который прошел в рамках Недели моды в Париже. Девушка дефилировала на шоу в золотом макси-платье с глубоким декольте, которое было украшено бусинами и стразами. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Знаменитости уложили волосы в локоны и закололи часть заколкой, а также сделали макияж с черными стрелками, тенями и розовой помадой.

У Венсана Касселя двое детей от коллеги Моники Беллуччи: дочери Дева и Леони. Супруги состояли в браке почти 14 лет, и в 2013 году развелись без скандалов и публичных обвинений. Звезда никогда не препятствовала общению дочерей с отцом.

