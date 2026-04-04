Политик омолодила себя на фото с помощью ИИ и поплатилась

Голландская партия Leefbaar Rotterdam («Пригодный для жизни Роттердам») исключила из своих рядов депутата Патрисию Рейхман за обработку фото с помощью искусственного интеллекта (ИИ) с целью использования в предвыборной агитации. Об этом пишет Brussels Signal.

59-летняя Рейхман, выдвигавшаяся в муниципальный совет одного из округов на севере Роттердама, привлекла внимание общественности, предоставив для публикации в местных СМИ отличавшееся от предоставленного в избирательную комиссию фото. По оценке журналистов, обработанное фото кандидата содержит значительное сходство с изображениями американской актрисы Сидни Суини.

«Фотография в местной газете была слишком низкого разрешения, поэтому я обработала ее с помощью онлайн-инструмента, чтобы увеличить количество пикселей», — объяснила свое решение политик.

После победы Рейхман также подверглась критике, так как она постоянно проживает за пределами своего избирательного округа. На фоне критики и сообщений об использовании ИИ партия решила исключить ее, несмотря на победу на выборах.

