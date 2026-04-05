Россиянки пожаловались на качество эстетических услуг в Италии

Проживающие в Италии россиянки фразой «гной в подарок» описали качество эстетических услуг в Италии. Своими жалобами соотечественницы поделились с РИА Новости.

Одна из россиянок отметила, что в Италии сложно найти нормального мастера маникюра. По ее словам, подобная услуга в стране — заоблачный люкс. Выполняют процедуру обычно китаянки. Их качество работы оставляет желать лучшего, подчеркнула россиянка.

Она отметила, что после похода на маникюр у нее возник панариций (гнойное воспаление). Средняя цена на покрытие гель-лаком в центре Рима составляет 40 евро. За 30 евро можно договориться о визите частного мастера на дом. После итальянского опыта россиянки обещают себе делать процедуры только на родине.

Соотечественницы рассказали, что чистка лица в Италии тоже выполняется зачастую непрофессионально.

Такие истории привели к открытию в Риме центров красоты выходцами из России и стран СНГ. Сами итальянцы теперь с удовольствием посещают эти салоны, пояснили соотечественницы.

