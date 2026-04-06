Пластический хирург объяснил, когда желание изменить себя — не каприз

Разговоры о пластике часто вызывают споры: одни считают это прихотью и данью моды, другие — способом решить внутренние противоречия. О том, когда желание изменить себя перестаёт быть капризом, «Чемпионату» рассказал пластический хирург клиники «Институт пластической хирургии» Дмитрий Колбасин.

Эксперт убеждён, что одно дело — прийти с просьбой сделать нос «как у Меган Фокс», и совсем другое — когда человек хочет скорректировать особенность внешности, из-за которой много лет чувствует себя скованно. Первую просьбу хирург расценивает как каприз, вторую — как необходимость.

«Если нос крючком утяжеляет лицо, делает его более сердитым, отталкивающим, и человек хочет немного смягчить черты, это, конечно, оправдано», — прокомментировал Колбасин.

Та же логика, по его словам, работает и в других случаях. Например, когда человек с детства переживает из-за лопоухости, неправильной формы ушных раковин или аплазии, избегает определённых причёсок и постоянно ловит на себе чужие взгляды. Отопластика способна навсегда избавить от таких заметных дефектов, снять хронический стресс и придать уверенность в себе.

Часто поводом для обращения становятся и изменения после беременности и родов: когда женщина теряет форму груди, а кожа и мышцы живота растягиваются настолько, что она перестаёт нравиться себе у зеркала. Восстановительная операция возвращает желаемые формы и помогает вернуться к полноценной жизни.

Отдельная категория пациентов — мужчины и женщины с выраженным избытком кожи после сильного похудения. В таких случаях диеты и физические нагрузки бессильны: избыточная кожа, жировые отложения и диастаз (расхождение мышц живота) влияют не только на эстетику, но и на физическое самочувствие. Абдоминопластика позволяет вернуть подтянутый живот, восстановить функцию брюшной стенки и даже улучшить осанку.

По наблюдениям хирурга, именно с запросом на обретение эмоционального комфорта люди чаще всего приходят на ринопластику, отопластику, маммопластику, абдоминопластику, липосакцию, блефаропластику и подтяжку лица.

«Если человек хочет скорректировать то, что реально мешает ему жить и чувствовать себя уверенно, это стоит того. А вот если девушка думает, что её не любят из-за первого размера груди и стоит сделать третий — и все сразу изменится, это уже внутреннее ограничение, а не показание к операции», — сказал Колбасин.

Эксперт добавил, что именно поэтому индивидуальная консультация перед операцией имеет решающее значение. На таком приёме врач оценивает не только анатомические особенности и технические аспекты вмешательства. Его задача — понять, чего на самом деле ждёт пациент, насколько реалистичны его ожидания и поможет ли операция решить ту проблему, с которой он пришёл.