Убираем тусклость и раздражение: топ советов по весеннему уходу за кожей дома

В столице устоялась весенняя погода. Врачи предупреждают — солнце уже сейчас может начать вредить коже. Поэтому ей требуется особый уход. Врач-дерматолог косметолог Диана Вустовская рассказала «Вечерней Москве», как защитить кожу в домашних условиях.

Здоровье кожи зависит от питания. Необходимо включить в рацион продукты, богатые витаминами D, A, E и С (их дефицит может привести к шелушению). Витамины можно получить из рыбы и морепродуктов, молочных продуктов, овощей, орехов и ягод.

Этап же защиты от солнца с помощью подручных средств выполнить не получится. Да, в сети можно найти рецепты кремов с SPF, однако лучше купить уже готовые и качественные продукты.

Самый простой способ домашнего ухода — это добавить в крем для лица витамины в виде растворов. Например, витамин E, мощный антиоксидант, или же «ночной» витамин A, который стимулирует обновление клеток и борется с возрастными изменениями. На весеннюю пору подойдет витамин B5 — пантенол. Он успокаивает кожу и снимает раздражение. Главное — не добавлять растворы непосредственно в банку с кремом, так как активные вещества быстро портятся. Лучше смешивать компоненты, к примеру, на руке перед нанесением средства на лицо или тело.

Масло и глина

Вам понадобится: белая глина (каолин), для жирной кожи — капля лимонного сока, для сухой — ложка масла (абрикосового). Смешайте каолин с водой, молоком или отваром трав до консистенции густой сметаны. Нанесите на 10-15 минут, смойте теплой водой.

Для увлажнения

Вам понадобится: 50 граммов овсянки и 60 граммов меда. Сварите кашу, затем добавьте в нее мед. После остывания нанесите массу на лицо. Через 10-15 минут смойте ее холодной водой.

Сузить поры

Для рецепта необходимы: один яичный белок и шесть виноградин (обязательно с косточками). Ингредиенты нужно положить в блендер и взбить до однородной массы. Именно такое воздействие раздавит виноградные косточки, заставив их выделить масло. Как только смесь начнет пениться, нанесите ее на область лица и шеи, а спустя 20 минут смойте.

Авокадо освежит

Вам понадобятся: авокадо, 2 столовые ложки йогурта без добавок, 1 столовая ложка, ложка оливкового масла, 1 столовая ложка меда. Смешайте все ингредиенты до однородной массы, нанесите на лицо на 15 минут. После такой маски кожа станет мягкой и упругой.

Убираем тусклость

Вам понадобится: 15 граммов рисовой муки, чайная ложка овса, 7 граммов меда, чайная ложечка холодного молока. Перемешайте ингредиенты в миске до однородности. Нанесите полученную массу на лицо и втирайте ее в кожу массирующими движениями в течение 15-20 минут. Такая процедура немного осветлит кожу, избавит от тусклости, а также сделает следы постакне менее заметными.

Мед, яйца, лимон

Вам понадобится: яичный белок, 7 граммов меда, немного выжатого сока лимона. Смешайте ингредиенты, полученную смесь нанесите на лицо. Оставьте до высыхания, смойте холодной водой. Яичный белок вместе с соком лимона делают поры менее заметными, а мед придает коже эластичность.

Снимаем раздражение

Ингредиенты: 15 граммов йогурта, 7 граммов меда, 5 граммов какао-порошка. Смешайте все ингредиенты до однородной массы, а затем нанесите на лицо на 10 минут. Такая маска успокоит чувствительную кожу и снимет раздражение.

От кругов под глазами

Для приготовления смеси нужно: 6 граммов рисовой муки, сок одного спелого помидора, а также щепотка куркумы. Смешайте все ингредиенты в однородную пасту, а затем нанесите на кожу лица. Примерно через 10 минут, когда она подсохнет, смойте ее. Эта маска не только осветлит круги под глазами, но и визуально разгладит лицо.

СЕКРЕТЫ БАБУШЕК

Абрикосовое масло. В СССР многие женщины прибегали именно к домашним способам освежить внешность. Так, часто в ночные кремы они добавляли масло — например, абрикосовое. Оно не только давало приятный аромат, но и делало кожу шелковистой;

Воск. Еще одно средство, хорошо увлажняющее кожу рук, — натуральный пчелиный воск. Его и сейчас добавляют в составы многих современных косметических средств;

Лимон. А для красоты рук часто использовали лимон. Его чистили, натирали, а затем сок с мякотью наносили на кожу рук и обматывали ее пищевой пленкой на 20 минут. Главное в этой процедуре — чтобы не было открытых ранок;

Морская соль. И ее использовали не только на кухне. Так, с ней можно принять ванну, которая смягчит кожу тела.

НАТУРАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ

Что нужно

Возьмите 1 столовую ложку кокосового масла, 3 столовые ложки меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса и эфирное масло чайного дерева. При необходимости можно заменить масло на жожоба, аргану или облепиху. Смешайте масло, мед и уксус в миске. Добавьте к массе 20 капель эфирного масла. Смочите лицо теплой водой. Нанесите массу на лицо и подержите на коже около минуты, а затем смойте теплой водой.

Некоторые ингредиенты аллергенны. Пожалуйста, перед нанесением домашнего ухода убедитесь, что у вас нет аллергии на какой-либо продукт.