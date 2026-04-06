Известная модель снялась для журнала в откровенном виде

Известная американская модель Никки Тейлор в откровенном виде снялась для канадской версии журнала Elle. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость предстала на одном из кадров в черном боди, накидке и прозрачных колготках. При этом она уложила волосы в гладкий пучок и нанесла макияж в стиле smoky eyes. В то же время манекенщицу запечатлели в короткой черной шубе с поясом и без штанов.

Ники Тейлор получила известность как лицо бренда декоративной косметики CoverGirl. Она участвовала в показах ведущих модных домов, таких как Chanel и Givenchy, и появилась на обложках более 400 журналов. В 1992 году 16-летняя манекенщица стала самой молодой моделью, получившей многомиллионный контракт с крупнейшим производителем косметики и парфюмерии в мире L'Oreal, и снялась для обложки юбилейного, сотого номера журнала Vogue.

Ранее в апреле 62-летняя австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон в откровенном виде снялась в рекламе местного бренда одежды Bonds.