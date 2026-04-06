Русалочьи волосы: как за ними ухаживать, чтобы они не путались и не секлись

Длинные волосы выглядят эффектно и красиво, но с ними так сложно в жизни: чем больше длина, тем выше шанс, что они начнут путаться, ломаться и выглядеть уставшими.

И дело не только в грамотно подобранном уходе, а в том, как волосы живут каждый день — как их моют, трогают, сушат, носят. Хорошая новость в том, что большая часть повреждений можно исключить, если пересмотреть свои повседневные привычки. Профессиональный парикмахер Евгения Куклина рассказала, что конкретно нужно делать.

Мягкое мытье

Волосы путаются уже на этапе мытья, если их активно тереть и сбивать в ком.

«Шампунь нужно наносить только на кожу головы мягкими движениями, длину достаточно промыть стекающей пеной. Если волосы склонны к запутыванию, перед мытьем их лучше аккуратно расчесать — это снижает риск узлов и последующего выдирания», — объясняет эксперт.

Кондиционер как обязательный этап

Без кондиционера длинные волосы почти гарантированно будут цепляться друг за друга, он просто необходим, чтобы закрывать кутикулу и делать поверхность более гладкой. Наносить нужно именно на длину и концы, выдерживать несколько минут минут (в это время можете вымыть тело, например) — иначе эффекта почти нет.

Расчесывание: техника важнее бренда щетки

Самая частая причина сечения — не фен, а грубое расчесывание.

«Начинать нужно с концов, постепенно поднимаясь вверх, а не тянуть сверху вниз. Мокрые волосы — самая уязвимая стадия, поэтому лучше использовать расчески с редкими зубьями или специальные щетки и не спешить», — советует стилист по прическам.

Сушка: без лишней агрессии

Полотенцем не нужно грубо тереть волосы, если вы не хотите лишиться роскошной шевелюры. Достаточно промокнуть и дать волосам частично высохнуть естественно. Фен использовать можно и нужно, если есть термозащита и вы включаете его на умеренную температуру.

Что особенно успешно разрушает длину

Тугие хвосты, частые укладки с высокой температурой, сон на синтетической наволочке с распущенными волосами — все это медленно, но стабильно портит концы. Работает обратное: мягкие резинки, коса или свободный пучок на ночь, шелковое постельное белье и регулярное подравнивание.