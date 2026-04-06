Девушка показала лицо неестественной формы после ботокса

Флорист и блогерша Полина Сапегина сделала ботокс и показала лицо неестественной формы. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсерша с никнеймом sapegina.p рассказала, что страдает бруксизмом, из-за чего ей посоветовали сделать инъекции ботокса в жевательные мышцы. Однако после процедуры Сапегина показала внешность, стиснув зубы.

На размещенных кадрах видно, что в области челюстей девушки образовались выпуклости.

«Костюм на Хеллоуин больше не нужен», — рассмеялась она.

Пользователи сети поддержали Сапегину в комментариях под постом.

«Ботокс в жевательные мыщцы — это спасение от головных болей и зубных, но первые сутки реально морда утягом», «Не переживайте, встанет ботокс — будет нормально все», «Вы скоро поймете, что это было лучшее решение», «Это пройдет, потом на коррекцию пойдете», — написали они.

В марте блогерша впечатлила зрителей внешностью до и после процедур у косметолога. Российский фотограф Евгения Нефедова перечислила инъекции ботокса в лоб, межбровье, брови, глаза, височную часть и нос для сужения.