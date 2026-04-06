Кейт Миддлтон вышла в свет в элегантном бежевом наряде

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась с королевской семьей на пасхальной службе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми были запечатлены, когда направлялись в часовню Святого Георгия. Принцесса Уэльская выбрала для мероприятия в бежевом жакете, платье-миди в тон, шляпе и коричневых туфлях на каблуках. Жена принца Уильяма также надела цепочку с крестом и серьги с жемчугом. Кейт Миддлтон вышла на публику с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

На службе также присутствовали король Карл III и королева Камилла, принц Эдвард, Джеймс Уэссексий, Питер Филлипс, принцесса Анна и другие.

25 марта Кейт Миддлтон приняла участие в торжественной церемонии восхождения Сары Маллали на пост архиепископа Кентерберийского. Мероприятие состоялось в графстве Кент. Принцесса Уэльская появилась на публике в образе, напоминающим наряд Мелании Трамп на инаугурации мужа в 2025 году. Жена принца Уильяма выбрала для церемонии серое клетчатое пальто Suzannah London стоимостью £2850 (около 308 тысяч рублей. — прим.ред.), широкополую шляпу Juliette Millinery за £690 (около 74 тысяч рублей. — прим.ред.) и туфли на каблуках. Она завершила сумкой Chanel и серьгами Cassandra Goad.