Светлана Ходченкова порадовала фанатов новой прической

Светлана Ходченкова поэкспериментировала с имиджем. Актриса сменила прическу и получила сравнение с французской кинозвездой.

Светлана Ходченкова отказалась от своих коронных прямых локонов. Актриса решилась на небольшой эксперимент с имиджем.

Звезда «Викинга» стала обладательницей кудряшек. На новых фото, которые Светлана опубликовала в блоге, она предстала в джинсах, белой рубашке и пальто в пол. Артистка надела солнцезащитные очки, хотя время было вечернее.

Поклонникам «кучерявый» образ Ходченковой пришелся по нраву.

«Эти кудри теперь очень идут», «Какое сходство с Ванессой Паради», «Достойный образ скромного миллиардера», «Как стильно, вау!» — написали восхищенные почитатели Светланы.

Ранее Ходченкова взбудоражила поклонников черно-белым фото на пилоне. Знаменитость уже много лет занимается пол-дэнсом. Время от времени она делится кадрами с тренировок и демонстрирует свою феноменальную форму.

Актриса, напомним, вышла замуж в прошлом году. Ходченкова не давала никаких комментариев и браке и избраннике, но кое-какие детали раскрыл инсайдер. Он сообщил, что супруг Светланы не связан с миром кино. Он успешный бизнесмен в IT-области.

Для актрисы этот брак стал вторым. Ранее она была супругой своего коллеги Владимира Яглыча. Они прожили вместе пять лет.