Семь раз отмерь: самые модные стрижки весны-лета 2026

Парикмахерские тренды нынче стали мягче, «умнее» и расслабленнее: волосы должны выглядеть так, будто с ними ничего не делали — хотя на деле там точная работа хорошего мастера.

Очень важно, конечно, подбирать стрижку по типу лица и волос, по характеру и манере одеваться. Но еще очень хорошо, чтобы волосы ложились после мытья так, как задумано, чтобы не тратить много времени на танцы с феном у зеркала. Стилист по волосам Евгения Куклина рассказала о ключевых направлениях, которые сейчас действительно задают тон.

Удлиненное каре (лоб) — уже не скучное

Лоб никуда не делся, наоборот — он стал главным компромиссом для тех, чья душа явным образом жаждет перемен, но и рисковать при этом длиной особого желания нет.

«В этом году его носят чуть ниже ключиц, с подвижной текстурой и легкой небрежностью. Главное отличие от прошлых лет — отказ от идеальной геометрии. Линия может быть мягкой, слегка рваной, с намеком на слои или легкую асимметрию. И да, центральный пробор больше не обязателен — боковой вернулся и добавляет объема и динамики», — объясняет эксперт.

Мягкие слои — новая база

Если раньше выражение «игра со слоями» звучало как нечто основательно подзабытое из нулевых (вы вообще-то поняли, что идет вторая четверть 21-го века?), то сейчас это самая современная техника. Но слои стали другими — это так называемые face-framing layers — пряди, которые мягко обрамляют лицо, они добавляют объема, оставаясь при этом подвижными и живыми — в общем, та самая стрижка, как у Дженнифер Энистон в лучшие времена, но без укладки на час.

Шэг и его интеллигентная версия

Шэг снова в игре, но без откровенного панка и хаоса. Теперь это текстура, воздух и ощущение легкости.

«Волосы выглядят живыми, немного растрепанными, но не неряшливыми. Часто добавляют мягкую челку или удлиненные пряди у лица — чтобы создать движение, а не форму ради формы. Это идеальный вариант для тех, кто устал от гладких укладок и хочет добавить прическе немного характера без радикальных решений», — подчеркивает парикмахер.

Боб: от строгого к воздушному

Классический боб по-прежнему актуален, но трансформировался. Сейчас это не строгая линия, а игра легкой текстуры и объема. Появилось сразу несколько вариаций: квадратный боб, итальянский (чуть длиннее, с объемом и слоями), градуированный, с мягким углом и удлинением у лица. Общее правило: даже если форма четкая, внутри всегда есть движение.

Длинные волосы с характером

Если длину не хочется трогать — отлично, не трогайте, она в тренде. Но есть нюансы, сейчас актуальны мягкие волны, многослойные стрижки типа butterfly cut, легкая неравномерность по длине. Идея в том, чтобы волосы выглядели объемно и живо, даже без укладки — это тот случай, когда форма работает сама на себя.