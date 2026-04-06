Восемь стойких средств для укладки бровей

Зачесать, сделать гуще, продлить эффект ламинирования, «распахнуть» взгляд — с правильным продуктом для бровей бьюти‑жизнь может заиграть новыми красками. Собрали 8 экземпляров, которые облегчат утренние сборы и не подведут в самый важный момент.

Фиксирующий гель для бровей, Laba

Прозрачный гель с тонкой проворной кисточкой и высокой степенью фиксации. Он не «прилизывает» брови и не приклеивает их к коже намертво, а аккуратно закрепляет в нужном положении без мокрого блеска. В составе есть ухаживающие компоненты, в том числе пантенол, чтобы волоски не сохли и не обламывались. Кстати, белого налёта не оставляет даже на брюнетках.

Прозрачный гель для бровей Lift & Laminate, Catrice

Прозрачный гель, чья текстура немного гуще, чем у привычных средств, упакован в стеклянную баночку‑шайбу. Придётся обзавестись своей щёткой, но это даёт простор для выбора — берите ту, с которой работать удобнее всего (можно вытащить из старого геля). Фиксирует крепко, не склеивает, не оставляет комочков и белёсого оттенка.

Гель для фиксации бровей, Mixit Make Up

Классика базовой косметички: бесцветный гель‑фиксатор с подвижной щёточкой, чтобы захватить каждый волосок. Лучше всего сработает, если сначала прочесать брови против роста волос, а потом придать им нужную форму. Не утяжеляет, поэтому даже к вечеру укладка будет на месте.

Тушь для бровей The One, BeautyDrugs

Тушь подойдёт в случае, когда хочется визуально добавить густоты бровям, но при этом не сделать макияж грязным. Небольшая щёточка аккуратно прокрасит волоски, не испачкав кожу вокруг, а формула с частичками микрофибры создаст тот самый эффект густоты. Фиксация тоже присутствует: брови переживут жару и высокую влажность.

Прозрачный гель для укладки и фиксации бровей Shadow Shaper, Holika Holika

Упаковка геля напоминает винтажные баночки, которые так красиво смотрятся на туалетном столике. Внутри — прозрачное средство и небольшая уплощённая щёточка. Компактный размер обеспечивает удобное использование, а формула геля надёжно закрепляет волоски в нужном положении и не оставляет налёта.

Гель для бровей сильной фиксации Brow Fix, Promakeup Laboratory

Подкрашиваете брови помадкой или карандашом? Они подружатся с этим гелем, который работает как средство для закрепления форм. Средство фиксирует нанесённые ранее продукты, чтобы продлить их стойкость. Также в формуле есть пептид, способный активизировать рост волосков.

Тушь для бровей Sexy Eyebrow Mascara, Romanovamakeup

Любительницы макияжа без макияжа, вам сюда. Тушь практически незаметна — она деликатно окрашивает брови и не даёт эффект, будто их натёрли мылом и приклеили к лицу. Степень фиксации — лёгкая, поэтому продукт подойдёт скорее обладательницам послушных тонких волосков, в том числе натуральным блондинкам.

Карандаш для бровей Full Eyebrow Pencil, Pupa

Иногда без дополнительной помощи не обойтись, поэтому нужно достать средство, которое способно максимально естественно добавить плотности и густоты бровям. У этого карандаша тонкий скошенный кончик, которым удобно рисовать волоски или заполнять пустые участки между ними. На второй стороне средства есть кисточка кабуки — ей можно растушевать продукт, чтобы макияж со стороны выглядел натурально.