Чем эндоскопический лифтинг отличается от блефаропластики

Еще недавно разговор про омоложение зоны глаз почти автоматически сводился к блефаропластике. Убрать лишнюю кожу, скорректировать нависание, освежить взгляд... Сейчас акцент сместился: вместо локального вмешательства — работа с причинами.

И здесь на первый план выходит эндоскопический лифтинг, который меняет саму логику омоложения в деликатной зоне. Косметолог Ирина Горлова рассказала, в чем преимущества такого подхода.

Не срезать лишнее, а вернуть ткани на место

Блефаропластика решает задачу на уровне кожи: убирает избыток, подтягивает, выравнивает, а эндоскопический лифтинг работает глубже — с положением тканей лица.

«С возрастом мягкие ткани опускаются, и именно это создает ощущение тяжелого века. Эндоскопия позволяет поднять бровь и верхнюю треть лица, разгружая зону глаз без прямого вмешательства в область век. Результат выглядит мягче, нет эффекта чужого лица (подобное можно наблюдать на многих отечественных и западных звездах), просто человек получает более открытый взгляд», — утверждает врач.

Минимальные разрезы и другая реабилитация

Один из ключевых аргументов в пользу эндоскопического лифтинга — техника, разрезы тут небольшие, часто скрыты в волосистой части головы. Это снижает риск заметных рубцов и меняет сам опыт восстановления. Отек и синяки остаются, но в целом реабилитация переносится легче и психологически, и физически. Важно понимать: это все равно хирургия, но менее травматичная по сравнению с классическими методами.

Работа с верхней третью лица как единым блоком

Современный подход перестал делить лицо на изолированные зоны — область глаз тесно связана с лбом, бровями, висками.

«Если корректировать только веки, можно получить дисбаланс: кожа вроде бы убрана, а выражение лица осталось усталым. Эндоскопический лифтинг учитывает эти связи и работает с верхней третью лица целиком, в итоге меняется не только взгляд, но и общее впечатление — лицо в целом выглядит более свежим и отдохнувшим», — говорит косметолог.

Натуральность как главный запрос

Сильно натянутые веки и этакий удивленный взгляд давно вышли из бьюти-трендов, сейчас ключевой критерий — естественность. Эндоскопический лифтинг дает именно такой эффект: мягкое открытие взгляда без изменения мимики и индивидуальных черт. Это, кстати, особенно важно еще и для тех, кто не хочет, чтобы вмешательство было заметно окружающим.

Не альтернатива, а часть новой стратегии

Важно учесть при всем при том следующее: эндоскопический лифтинг не заменяет блефаропластику полностью. В ряде случаев избыток кожи все равно требует локальной коррекции, но все чаще хирурги комбинируют методы или начинают именно с лифтинга, чтобы понять, насколько проблема связана именно с опущением тканей.