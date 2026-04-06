Как вписать в гардероб гранж-эстетику

Гранж снова в моде — но уже без подростковой злости и демонстративности. А это значит, снова вытаскиваем из шкафа клетчатые рубашки и смешные юбки, вспоминаем, как миксовать кружево и тяжелые ботинки — и наносить макияж пальцем в темноте.

По совести говоря, гранж — один из тех стилей, в который легко можно поместить вообще все, что угодно. Включая и полное отсутствие чувства стиля, если иметь достаточно нахальства, чтобы делать вид, что ровно так и было задумано. Но проще, конечно, ориентироваться на простые правила выбора вещей — о них рассказала стилист Маша Ведерникова.

Легкие слои

Классический гранж ассоциируется с плотными фланелями и грубыми куртками, но в теплый сезон их заменяют на тонкие рубашки, ветровки и свободные кардиганы.

«Главный прием — многослойность, которая не утяжеляет: майка, поверх нее рубашка, сверху — легкая куртка, которую можно небрежно набросить или снять. Слои не должны выглядеть идеально подогнанными — скорее, случайно сложившимися. Именно в этой легкой небрежности и есть современный гранж», — объясняет эксперт.

Платье и грубая обувь

Контраст — основа стиля. Легкое платье, почти воздушное, и к нему — тяжелые ботинки, массивные кеды или сандалии на грубой подошве. Это сочетание работает лучше всего именно весной и летом: ткань двигается в такт шагам, обувь дает градус агрессии — и между ними возникает нужное напряжение. Чем проще платье, кстати, тем сильнее эффект. Никакой нарочитой рок-истории — особенно тут хороши все эти горошки, цветочки и прочие турецкие огурцы.

Деним с историей

Гладкий, идеальный деним сюда не подходит. Нужен тот, у которого есть жизнь (с богатым анамнезом): потертости, мягкость, чуть выцветший цвет.

«Это могут быть широкие джинсы, юбки, шорты, куртки — но с ощущением, что вещь уже прожила несколько сезонов, причем активно и весело», — подчеркивает стилист.

Футболки и майки как основа

Гранж всегда держался на простых вещах — и сейчас это особенно заметно. Футболка, майка, топ становятся центром образа, а не фоном — это могут быть винтажные принты, выцветшие надписи, чуть растянутые силуэты. Главное — ощущение непринужденности, будто вещь выбирали из шкафа спросонья и не глядя — именно такие базовые элементы делают стиль живым. Без них гранж превращается в костюм, а это, согласитесь, скучновато.

Аксессуары с характером

Украшения и детали в гранже всегда задают нужное бунтарское настроение. Маст-хэв — шуба из подчеркнуто искусственного меха (или хотя бы воротник). Тут же — темный металл, кожа, грубые ремни, очки с характерной формой. Сумки — мягкие, неидеальной формы, будто слегка помятые. Ну и, конечно, не забываем про шапки-бини в любое время года, шейные платки, которые можно носить и на запястье тоже — и про цепочки разных форм и размеров, причем металл вполне можно сочетать с ярким пластиком.