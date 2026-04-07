53-летняя Кармен Электра снялась топлес в честь Пасхи и порадовала фанатов

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенном виде в честь католической Пасхи и порадовала фанатов. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Так, на одном фото 53-летняя звезда «Спасателей Малибу» предстала топлес. Она позировала в черных кожаных трусах и туфлях на шпильках. Ее образ дополняли ободок с кружевными заячьими ушами и чокер.

© Соцсети

На другом снимке Электру запечатлели в кожаном боди и туфлях, которые были оформлены завязками и перьями. Знаменитость сняли сидящей на полу с раздвинутыми в разные стороны ногами.

Поклонники оказались в восторге от фотосессии актрисы.

«Красотка», «Горячая зайка», «Как всегда потрясающая», «Отлично выглядишь», «Очень нравится этот наряд на тебе», — обсуждали они в комментариях под публикацией.

В марте сообщалось, что Кармен Электра в откровенном наряде закрыла показ немецкого модного бренда Philipp Plein.