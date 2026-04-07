Эксперт развеял самые распространенные мифы о женском теле

Врач общей практики Амир Хан перечислил самые распространенные мифы о женском теле и предупредил об их вреде для самооценки. Его слова приводит издание Bristol Live.

© Lenta.ru

По словам специалиста, многие представления о внешности навязаны индустрией красоты и не имеют научного основания. В частности, он отметил, что старение является естественным процессом, а не проблемой, которую нужно исправлять. Тем не менее рынок антивозрастных средств продолжает расти, формируя у женщин страх перед возрастными изменениями.

Также Хан развеял мифы о гигиене и несовершенствах тела. Он напомнил, что волосы на теле выполняют защитные функции, а такие особенности, как целлюлит или растяжки, встречаются у большинства женщин и не являются отклонением.

Кроме того, врач опроверг распространенное мнение, что существует единственный идеальный тип фигуры или необходимость всегда выглядеть безупречно. Он подчеркнул, что фильтры и обработка изображений искажают реальность и усиливают давление на женщин.