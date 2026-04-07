Названы самые популярные кроссовки в России

Nike стал самым популярным брендом кроссовок у россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, которые изучили заказы за первые месяцы 2026 года и сравнили их с аналогичным периодом 2025-го.

«Лидером по-прежнему остается Nike, однако его доля сократилась с 31,9% до 27,1%. New Balance, напротив, усилил позиции и занял второе место с долей 24,2% (против 23,6% годом ранее). Adidas сохраняет третье место, но его доля снизилась до 8,6%. Air Jordan и Asics по традиции занимают 4 и 5 место в рейтинге брендов», — заявили специалисты.

По их словам, в списке самых популярных моделей 2026-го оказались базовые и универсальные силуэты от New Balance. Эксперты отметили, что второй год лидером остаются New Balance 530 в бело-серебристом цвете. В рейтинге также есть несколько моделей New Balance 574 и классические Nike Air Force 1 '07 в белом цвете.

Что касается премиальных брендов, то среди них наиболее популярными являются ZEGNA (9%), Chloé (7,2%) и Louis Vuitton (4,3%). В пятерку также вошли Isabel Marant и Valentino Garavani.

Основным направлением заказов остается Китай, США и Германия. В топе-5 также оказались Испания и Великобритания.