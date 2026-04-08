Экс-жена российского миллиардера пришла на вечеринку в «голом» топе

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева Елена Перминова пришла на вечеринку по случаю открытия бутика. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова позировала в «голом» топе, черном бюстгальтере и кожаной юбке. Образ дополнил чокер с бриллиантами и серьги. Волосы модели уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж с акцентом на губах.

Перминова 20 лет состояла в отношениях с Лебедевым. В декабре 2024 года модель призналась, что они расстались. По словам блогерши, им пришлось принять тяжелое, но необходимое решение. Бизнесвумен подчеркивала, что их отношения изжили себя. Однако экс-возлюбленные вместе отмечают дни рождения детей и периодически проводят время в одной компании. У них трое сыновей и дочь: Никита, Егор, Арина и Александр.

В феврале Лебедев заявил, что нейтрально относится к молодому бойфренду Елены Перминовой. Миллиардер утверждал, что не интересуется отношениями бывшей возлюбленной.